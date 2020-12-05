В Украине резко подорожали лимоны: сколько придется выложить за фрукт к новогоднему столу
Перед зимними праздниками в Украине традиционно дорожают продукты. Цены на лимоны уже выросли. Купить их можно по цене 30 – 50 гривен за килограмм.
О подорожании этого цитрусового сообщают аналитики проекту EastFruit.
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По их данным, цены на лимоны по сравнению с аналогичным периодом в 2019 году выросли на 25%. А если сравнивать с ноябрем этого года – на 22%.
В начале декабря за эти фрукты следует выложить от 30 до 50 гривен за килограмм.
Причины очередного роста цен на лимоны
- сокращения поставок фрукта главным импортером лимона Турцией;
- рост закупочной цены на цитрусовые;
- повышенный интерес оптовых компаний и розничных сетей.
Ценовая разница с 2019 годом связана со значительной девальвацией гривны относительно иностранных валют.
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