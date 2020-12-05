Перед зимними праздниками в Украине традиционно дорожают продукты. Цены на лимоны уже выросли. Купить их можно по цене 30 – 50 гривен за килограмм.

О подорожании этого цитрусового сообщают аналитики проекту EastFruit.

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По их данным, цены на лимоны по сравнению с аналогичным периодом в 2019 году выросли на 25%. А если сравнивать с ноябрем этого года – на 22%.

В начале декабря за эти фрукты следует выложить от 30 до 50 гривен за килограмм.

Причины очередного роста цен на лимоны

сокращения поставок фрукта главным импортером лимона Турцией;

рост закупочной цены на цитрусовые;

повышенный интерес оптовых компаний и розничных сетей.

Ценовая разница с 2019 годом связана со значительной девальвацией гривны относительно иностранных валют.

Справка. На протяжении года Украина импортирует примерно 55 тысяч тонн лимонов. В основном в Украину идет турецкий цитрус, который составляет 60% общего объема.