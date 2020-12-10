Для повышения добропорядочности и прозрачности ведения бизнеса глобальный договор ООН в Украине инициировал проведение антикоррупционной недели, в рамках которой был подписан Меморандум о сотрудничестве с представителями власти, общественности и предпринимателей.

Главная цель документа – объединение усилий в борьбе со взяточничеством в Украине.

В одиночку невозможно преодолеть эту проблему, ни на уровне компании, ни на уровне государства в целом. Наша задача – создать сообщество людей, которые понимают зачем это нужно Украине, зачем это нужно бизнесу и в дальнейшем работать вместе,

– сообщила генеральный директор Глобального Договора ООН в Украине Татьяна Сахарук.

"Мы поддержим такие инициативы, поскольку даже концепция ООН против коррупции предусматривает, что кодексы этики, меморандумы, которые подписываются негосударственными субъектами, являются эффективным методом предотвращения коррупции. Мы поддерживаем и готовы все ресурсы НАПК направить, чтобы поддержать", – заверил глава НАПК Александр Новиков.

К подписанию меморандума по противодействию коррупции присоединились 16 ведущих компаний Украины, которые своей деятельностью уже доказали возможность работать прозрачно и выступают за единые правила игры.

В ДНК нашей компании лежит противодействие коррупции, и в целом сегодняшняя инициатива и наше участие в этой инициативе – это подтверждение тех вещей, которые мы уже делаем. Будучи активным участником этой инициативы, мы хотим пригласить и других участников, чтобы подать пример как нужно бороться с коррупцией,

– поделился генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко.

После подписания документа участники мероприятия посмотрели документальный фильм "Красная линия: коррупция". Его авторы попытались найти ответ почему антикоррупционные организации оказались на грани выживания. Напомним, главной задачей Глобального Договора ООН в Украине является призыв к компаниям соблюдать в своей деятельности десять принципов в вопросах прав человека, охраны труда, сохранения окружающей среды и борьбы с коррупцией. Присоединиться к сети могут все представители бизнеса, которые поддерживают эти требования.