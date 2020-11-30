Во Львовской области появится национальный природный парк "Королевские Бескиды". Он будет охватывать площадь в почти 9 тысяч гектаров. Подавляющее большинство земель сейчас являются коммунальными и находятся в подчинении Старосамборского лесохозяйственного предприятия "Галсильлис".

Соответствующий указ подписал Владимир Зеленский. Об этом сообщает Офис Президента.

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Что известно о будущем национальном парке

Подавляющее большинство земель сейчас являются коммунальными и находятся в подчинении Старосамборского лесохозяйственного предприятия "Галсильлис". В общем 8 691 гектар перейдут в национальный парк в постоянное пользование.

Документ направлен на сохранение, воссоздание, эффективное использование природных комплексов украинских Карпат, которые имеют особую природоохранную, оздоровительную, историко-культурную, научную, образовательную и эстетическую ценность,

– говорится в сообщении.

Также в указе Зеленского говорится, что Кабинет министров должен:

обеспечить утверждение Положения о национальном природном парке "Королевские Бескиды".

предусмотреть в проекте закона о государственном бюджете Украины на 2021-й и последующие годы средства, необходимые для функционирования национального парка.

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