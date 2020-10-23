Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал строительство сразу пяти медицинских городков по всей Украине. Стоимость первой очереди строительства составляет 5,9 миллиарда гривен.

Зеленский заявил о строительстве во время рабочей поездки в Донецкую область. Об этом сообщает Офис Президента.

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Что известно о строительстве

Общая стоимость строительства больниц составит 8 миллиардов гривен. Начать строительство планируют в первом квартале 2021 при наличии соответствующего финансирования.

У нас есть задача – сделать пять медицинских городков по Украине. Мы их сделаем,

– сказал президент.

Визит Зеленского в Донецкую область: главное

Во время пребывания с рабочей поездкой в ​​Донецкой области Зеленский принял участие в открытии после реконструкции Областного диагностического центра с консультативной поликлиникой в ​​Славянске.

Глава государства осмотрел:

новые кабинеты МРТ и КТ,

отделения диагностической эндоскопии,

отделение интервенционной хирургии для проведения лечения в течение суток.

В центре предусмотрена максимальная компьютеризация с использованием медицинской информационной системы и электронной очереди с возможностью бронирования онлайн.

Отремонтированный центр сможет предоставлять качественные диагностические услуги жителям Донбасса. Здесь будут выполнять узкоспециализированные и высокотехнологичные исследования,

– говорится в сообщении ОП.

Владимир Зеленский во время общения с работниками диагностического центра отметил, что наличие высококвалифицированных врачей и современного оборудования – залог предоставления качественной медицинской помощи.

Визит Зеленского в Донецкую область / Фото ОП

Областной диагностический центр в Славянске / Фото ОП