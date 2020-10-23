В Украине появятся 5 медицинских городков, – Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал строительство сразу пяти медицинских городков по всей Украине. Стоимость первой очереди строительства составляет 5,9 миллиарда гривен.
Зеленский заявил о строительстве во время рабочей поездки в Донецкую область. Об этом сообщает Офис Президента.
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Что известно о строительстве
Общая стоимость строительства больниц составит 8 миллиардов гривен. Начать строительство планируют в первом квартале 2021 при наличии соответствующего финансирования.
У нас есть задача – сделать пять медицинских городков по Украине. Мы их сделаем,
– сказал президент.
Визит Зеленского в Донецкую область: главное
Во время пребывания с рабочей поездкой в Донецкой области Зеленский принял участие в открытии после реконструкции Областного диагностического центра с консультативной поликлиникой в Славянске.
Глава государства осмотрел:
- новые кабинеты МРТ и КТ,
- отделения диагностической эндоскопии,
- отделение интервенционной хирургии для проведения лечения в течение суток.
В центре предусмотрена максимальная компьютеризация с использованием медицинской информационной системы и электронной очереди с возможностью бронирования онлайн.
Отремонтированный центр сможет предоставлять качественные диагностические услуги жителям Донбасса. Здесь будут выполнять узкоспециализированные и высокотехнологичные исследования,
– говорится в сообщении ОП.
Владимир Зеленский во время общения с работниками диагностического центра отметил, что наличие высококвалифицированных врачей и современного оборудования – залог предоставления качественной медицинской помощи.
Визит Зеленского в Донецкую область / Фото ОП