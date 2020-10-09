Кабинет Министров Украины подготовил для подписи президента два указа о назначении двух новых профессиональных праздников. Оба они касаются работников финансового сектора – работников системы финансового мониторинга и казначея.

О решении Кабинета Министров Украины рассказал народный депутат Алексей Гончаренко в своей телеграме. К слову 9 октября – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день День работника системы финансового мониторинга Отныне ежегодно будут отмечать 28 ноября. Система финансового мониторинга – это сфера, которая осуществляет контроль за финансовыми операциями. В государственном секторе также может осуществляться мониторинг за "отмыванием" денег и финансирование терроризма. День казначея Этот праздник будут отмечать 27 апреля. Если говорить просто, казначей – это казначей, чиновник или работник органа, который заведует финансами государства или компании. Всего в Украине есть сотни профессиональных праздников. В один день их может быть сразу несколько. В отдельных сферах дата празднования профессионального праздника может быть связана, например, с датой основания какой-то Государственной службы или с другим историческим событием.