В Украине появятся два новых профессиональных праздника
Кабинет Министров Украины подготовил для подписи президента два указа о назначении двух новых профессиональных праздников. Оба они касаются работников финансового сектора – работников системы финансового мониторинга и казначея.
О решении Кабинета Министров Украины рассказал народный депутат Алексей Гончаренко в своей телеграме.
К слову 9 октября – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день
День работника системы финансового мониторинга
- Отныне ежегодно будут отмечать 28 ноября. Система финансового мониторинга – это сфера, которая осуществляет контроль за финансовыми операциями. В государственном секторе также может осуществляться мониторинг за "отмыванием" денег и финансирование терроризма.
День казначея
- Этот праздник будут отмечать 27 апреля. Если говорить просто, казначей – это казначей, чиновник или работник органа, который заведует финансами государства или компании.