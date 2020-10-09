В медицинском комитете Рады предлагают ввести в Украине карантин выходного дня. А также отправить на дистанционное обучение высшие учебные заведения и школы.

Жесткий карантин в Украине пока не могут ввести. Об этом в эфире "Право на власть" заявил председатель медицинского комитета Верховной Рады Михаил Радуцкий.

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Какой вид карантина предлагает Радуцкий

Но мы можем ввести карантин выходного дня. Это когда семья в выходной день остается у себя в семье. Никуда не ездит: ни в рестораны, ни на концерты в Харьков,

– заявил Радуцкий.

Он отметил, что такое можно выдержать, ведь это "не закрытие предприятий, это не остановка".

Глава парламентского медкомитета отметил, что 641-е постановление Кабмина о карантине и цветном зонировании надо менять. Ведь ВОЗ изменила критерии для этого.

По его словам, 10 октября об этом будет совещание у президента, где будут обсуждать вопрос о том, что надо переходить на современные карантинные зонирования.

Предложение медкомитету Рады в отношении учебного процесса

Радуцкий также предлагает и надеется, что и СНБО, и президент поддержат идею перевести школы и вузы на дистанционное обучение, чтобы остановить рост заболеваемости коронавирусом.

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