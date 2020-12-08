В Украине презентовали новый минометный комплекс "Смерека". Он способен автоматически наводиться на цель во время движения.

Комплекс создали на основе бронеавтомобиля "Варта", построенного на МАЗ-5434. Об этом сообщили на телеграмм-канале "Последний блокпост".

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Особенности минометного комплекса

Его оснастили 120-миллиметровым минометом и цифровой системой управления огнем. Дальность стрельбы достигает 7,5 километров.

По словам специалиста по разработке "Украинской бронетехники" Владимира Ковтуна, минометный комплекс способен автоматически наводить миномет на цель с помощью системы GPS.

Во время движения задаются координаты цели, выезжают на точку и уже готовы все поправки для миномета,

– отметил Ковтун.

Отметим! В августе Вооруженные Силы Украины взяли на вооружение береговой ракетный комплекс 360мц "Нептун". До конца 2021 года они уже будут защищать морское побережье Украины.

Развертывание "Смереки" занимает около 2 минут. Сейчас миномет проходит предварительные заводские испытания.

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