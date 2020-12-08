Автоматически наводится на цель: в Украине презентовали новый минометный комплекс – видео
В Украине презентовали новый минометный комплекс "Смерека". Он способен автоматически наводиться на цель во время движения.
Комплекс создали на основе бронеавтомобиля "Варта", построенного на МАЗ-5434. Об этом сообщили на телеграмм-канале "Последний блокпост".
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Особенности минометного комплекса
Его оснастили 120-миллиметровым минометом и цифровой системой управления огнем. Дальность стрельбы достигает 7,5 километров.
По словам специалиста по разработке "Украинской бронетехники" Владимира Ковтуна, минометный комплекс способен автоматически наводить миномет на цель с помощью системы GPS.
Во время движения задаются координаты цели, выезжают на точку и уже готовы все поправки для миномета,
– отметил Ковтун.
Развертывание "Смереки" занимает около 2 минут. Сейчас миномет проходит предварительные заводские испытания.
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