30 спиртовых заводов из состава Укрспирта правительство выставит на аукционы на первом этапе приватизации этого государственного предприятия. Приватизация первого завода уже состоялась.

Об этом рассказал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на своей странице в фейсбуке. Он убежден, что Укрспирт в предыдущие годы был синонимом многомиллиардной коррупции.

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Шмыгаль сообщил, что в Фонде госимущества оценили убытки государства, понесенные из-за теневых схем в спиртовой отрасли: речь идет о 8 – 10 миллиардах гривен ежегодно.

Теперь этому положен конец. В прошлом году парламент принял закон, которым демонополизировал производство спирта, а на этой неделе произошло историческое событие – приватизация первого спиртового завода в Немирове,

– заявил премьер Шмыгаль.

К слову, этот завод приватизировали по цене на 5 миллионов гривен выше стартовой. Причем приобрел его профильный инвестор (то есть предприятие, которое работает в спиртовой отрасли).

Глава правительства надеется, что после приватизации заводов Укрспирта к ним будут поступать дополнительные инвестиции, что в свою очередь как увеличит количество рабочих мест, так и объем поступлений в бюджет общины.

"На первом этапе приватизации на аукционы будут выставлены 30 спиртовых заводов" из состава Укрспирта как государственного предприятия, – подытожил Шмыгаль.

Добавим, что в ФГИУ ранее уверяли, что от приватизации первых 25 – 30 заводов Укрспирта государство планирует получить не менее 2 миллиардов гривен.