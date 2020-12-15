В Украине растет новый класс современных муниципальных управленцев, которые хорошо знают местные проблемы и знакомы с лучшим мировым опытом их решения.

Помогает им в этом отечественная учебная программа МРА (Master of Public Administration). Она разработана компанией Метинвест и является частью корпоративной социальной ответственности Группы.

Цель программы – подготовить руководителей, которые смогут управлять бюджетами, привлекать инвестиции и повышать уровень жизни.

В свою очередь, слушатели, большинство из которых имеют по 2 – 3 высших образования, замечают кардинальные отличия программы от традиционного обучения.

"Теория дается кратко, теоретические знания даются в тех объемах, которые нужны для усвоения практических кейсов", – рассказывает участник программы, директор департамента здравоохранения Мариуполя Андрей Ремпель.

Это знания о психологии, о том ... каким образом мы должны воспринимать людей, окружения, каким образом должны выстраивать отношения с нашими подчиненными и с теми людьми, которые ежедневно к нам приходят и обращаются в силу наших функциональных обязанностей,

– делится впечатлениями от учебы Егор Мороз начальник юридического управления Запорожского облсовета.