В Украине разрешили менять отчество: какие есть возрастные ограничения
Верховная Рада 3 ноября приняла закон, который позволяет украинцам по своему усмотрению менять отчество. Однако это право имеет возрастное ограничение 14+.
За соответствующий законопроект во втором чтении проголосовали 259 нардепов. Об этом сообщает 24 канал.
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- С 14 лет подростки смогут изменять отчество только с согласия родителей или опекунов.
- С 16 – смогут менять отчество самостоятельно.
Если родители будут против, чтобы их ребенок менял отчество, вопрос могут решить органы опеки или суд.
Что было раньше
Ранее украинцы могли менять свое отчество лишь в определенных случаях:
- если отец изменил свое имя;
- если сведения определенного человека как об отце исключили из актовой записи о рождении ребенка.
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