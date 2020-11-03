Верховная Рада 3 ноября приняла закон, который позволяет украинцам по своему усмотрению менять отчество. Однако это право имеет возрастное ограничение 14+.

За соответствующий законопроект во втором чтении проголосовали 259 нардепов. Об этом сообщает 24 канал.

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С 14 лет подростки смогут изменять отчество только с согласия родителей или опекунов.



С 16 – смогут менять отчество самостоятельно.

Если родители будут против, чтобы их ребенок менял отчество, вопрос могут решить органы опеки или суд.

Что было раньше

Ранее украинцы могли менять свое отчество лишь в определенных случаях:

если отец изменил свое имя;

если сведения определенного человека как об отце исключили из актовой записи о рождении ребенка.

Обратите внимание! В первом чтении за этот законопроект проголосовали 247 народных депутатов. Львиную долю голосов дали "Слуга народа" и "Европейская солидарность". Против голосовала "Оппозиционная платформа – за жизнь".