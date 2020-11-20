Новоизбранная президент Молдовы Майя Санду советует украинской власти учесть опыт ее государства в Приднестровье, выбирая подход по урегулированию ситуации на Донбассе.

Да, по ее словам мягкий и прямой диалог в Приднестровье не дал ожидаемых результатов. Об этом она рассказала в интервью "Европейской правде".

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Молдова выбрала мягкий подход. Мы признали, что Приднестровье является частью переговорного формата, мы дали местному бизнесу тот же торговый режим, что имеют наши производители – в частности, право свободного экспорта в ЕС по Соглашению об ассоциации. Мы подписали более 300 документов о решении конфликта и т.д.,

– уточнила она.

Она добавила, что в начале 90-х, после завершения горячей фазы приднестровского конфликта, Кишинев дал согласие на "прямой диалог" с никем не признанными властями в Тирасполе. В то же время Россию согласился считать посредником в урегулировании конфликта.

Переговоры между Кишиневом и Тирасполем продолжаются.

"Но несмотря на все эти шаги, пока мы никуда не пришли. И этот наш опыт Украине может быть полезно учесть в действиях по Донбассу", – отметила Санду.

Она также заявила, что считает недопустимой федерализацию Молдовы.

Справка: Конфликт между центральной властью Молдовы и самопровозглашенной республикой Приднестровье произошел еще в 1990 году. Пик противостояния был в 1992 году, когда между сторонами возникло вооруженное противостояние, завершенное подписанием мирного соглашения. Проблема не решена до сих пор, поскольку однозначно не определен статус Приднестровья. Россия активно поддерживает самопровозглашенную республику и ввела туда свои войска. Конфликт считается замороженным.



Тем временем Абхазия является грузинским регионом, который объявил о своей независимости в 1994 году. Ее признала лишь Россия и ее сателлиты.