В Украине снова начался карантин выходного дня: что запрещено
Вторые выходные подряд в Украине – карантин выходного дня. Решение об ограничении правительство приняло еще 11 ноября. Действовать они будут, предварительно, до 30 ноября.
Ограничения будут действовать с 00:00 субботы до 00:00 понедельника. Подробно узнать об условиях карантина выходного дня можно в материале 24 канала.
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Что работает в субботу и воскресенье:
- продуктовые магазины;
- аптеки (в частности, ветеринарные);
- АЗС (без зон питания);
- общественный транспорт;
- учреждения по предоставлению финансовых услуг;
- операторы почтовой связи;
- медицинские и ветеринарные клиники;
- автомастерские;
- съемочные площадки (с ограничением количества участников съемок).
Что запрещено:
- прием посетителей в заведениях общественного питания (бары, рестораны, кафе и т.п.) – возможна только торговля на вынос;
- прием посетителей в ТРЦ и других заведениях развлекательной деятельности;
- работа магазинов, кроме продуктовых (не менее 60% заведения должно быть посвящено торговле продуктами, топливом, лекарствами, изделиями медицинского назначения, ветеринарными препаратами, кормами);
- работа учреждений культуры, которые проводят культурно-массовые мероприятия (концерты, фестивали, театральные мероприятия, кинопоказы и т.д.);
- деятельность спортивных залов, фитнес-центров, бассейнов.
В каких городах отказались вводить ограничения
Власти нескольких городов объявили о том, что выполнять решение правительства не будут. В частности, речь идет о Ровно, Житомире, Славянске, Черкассах, Мукачево, Тернополе.
А во Львове и Ивано-Франковске решили просто отменить выходные. Да, до 30 ноября все субботы и воскресенья здесь объявили рабочими, соответственно, все заведения могут работать в обычном режиме. Однако 19 ноября мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив отметил, что в городе все же будут выполнять решение правительства.
Отметим, что глава Минздрава Максим Степанов сообщил, что местная власть не может ослаблять карантин, в ее полномочиях – лишь усиление ограничений.
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Сколько нарушителей обнаружили на предыдущих выходных
Больше всего нарушений карантина выходного дня 14 – 15 ноября зафиксировали в регионах, где местные власти отказывались выполнять решение правительства. Всего правоохранители закрыли 2,4 тысячи объектов. В частности, учреждения торговли, ночные клубы и спортзалы.
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