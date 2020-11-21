Вторые выходные подряд в Украине – карантин выходного дня. Решение об ограничении правительство приняло еще 11 ноября. Действовать они будут, предварительно, до 30 ноября.

Ограничения будут действовать с 00:00 субботы до 00:00 понедельника. Подробно узнать об условиях карантина выходного дня можно в материале 24 канала.

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Что работает в субботу и воскресенье:

продуктовые магазины;

аптеки (в частности, ветеринарные);

АЗС (без зон питания);

общественный транспорт;

учреждения по предоставлению финансовых услуг;

операторы почтовой связи;

медицинские и ветеринарные клиники;

автомастерские;

съемочные площадки (с ограничением количества участников съемок).

Что запрещено:

прием посетителей в заведениях общественного питания (бары, рестораны, кафе и т.п.) – возможна только торговля на вынос;

прием посетителей в ТРЦ и других заведениях развлекательной деятельности;

работа магазинов, кроме продуктовых (не менее 60% заведения должно быть посвящено торговле продуктами, топливом, лекарствами, изделиями медицинского назначения, ветеринарными препаратами, кормами);

работа учреждений культуры, которые проводят культурно-массовые мероприятия (концерты, фестивали, театральные мероприятия, кинопоказы и т.д.);

деятельность спортивных залов, фитнес-центров, бассейнов.

Обратите внимание! В Минздраве введение карантина объяснили попыткой уменьшить количество контактов. По мнению чиновников, именно в субботу и воскресенье люди больше всего общаются между собой.

Более эффективным, отметили в Минздраве, был бы полный локдаун, однако это нанесло бы большой вред экономике.

В каких городах отказались вводить ограничения

Власти нескольких городов объявили о том, что выполнять решение правительства не будут. В частности, речь идет о Ровно, Житомире, Славянске, Черкассах, Мукачево, Тернополе.

А во Львове и Ивано-Франковске решили просто отменить выходные. Да, до 30 ноября все субботы и воскресенья здесь объявили рабочими, соответственно, все заведения могут работать в обычном режиме. Однако 19 ноября мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив отметил, что в городе все же будут выполнять решение правительства.

Отметим, что глава Минздрава Максим Степанов сообщил, что местная власть не может ослаблять карантин, в ее полномочиях – лишь усиление ограничений.

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Сколько нарушителей обнаружили на предыдущих выходных

Больше всего нарушений карантина выходного дня 14 – 15 ноября зафиксировали в регионах, где местные власти отказывались выполнять решение правительства. Всего правоохранители закрыли 2,4 тысячи объектов. В частности, учреждения торговли, ночные клубы и спортзалы.

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