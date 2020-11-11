Из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации Кабинет Министров принял решение об усилении карантинных ограничений в Украине. Правительство отменило деление страны на зоны и вернулось к общенациональному карантину.

Соответствующее решение Кабмин принял 11 ноября во время заседания. Об этом сообщает 24 канал.

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Какие запреты будут действовать в Украине

Запрещены массовые мероприятия с участием более 20 человек, заполненность более 50% мест в театрах и кинотеатрах, общественном транспорте.

с участием более 20 человек, заполненность более 50% мест в театрах и кинотеатрах, общественном транспорте. Запрет дискотек, работы ночных клубов и развлекательных заведений.

После 22:00 и до 7:00 запрещена работа общепита с организацией досуга, то есть ресторанов, баров и кафе. В то же время ограничения не распространяются на адресную доставку и заказ на вынос.

с организацией досуга, то есть ресторанов, баров и кафе. В то же время ограничения не распространяются на адресную доставку и заказ на вынос. Посетители в заведениях общественного питания могут находится только на расстоянии не менее 2 метров между местами для сидения за соседними столиками и не более 4 человек за столом без учета детей в возрасте до 18 лет.

не менее 2 метров между местами для сидения за соседними столиками и не более 4 человек за столом без учета детей в возрасте до 18 лет. Под запретом и перевозки пассажиров общественным транспортом на городских, пригородных, внутриобластных, межобластных маршрутах в количестве больше, чем количество мест для сидения.

Обратите внимание! Чтобы обезопасить пожилых людей от других слоев населения во время пандемии коронавируса, правительство предлагает ввести в Украине время для пенсионеров. Оно будет действовать с 10:00 до 12:00 в местах торговли и органах власти. Кроме того, в Украине также ввели карантин выходного дня.

В то же время правительство отменило деление Украины на 4 зоны: зеленую, желтую, оранжевую и красную. Заметим, что в последнее время все регионы нашей страны были или оранжевыми, или красными. А к ослаблению карантина не была готова ни одна область.

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