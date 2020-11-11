В Украине снова ввели общенациональный карантин: зон больше не будет
Из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации Кабинет Министров принял решение об усилении карантинных ограничений в Украине. Правительство отменило деление страны на зоны и вернулось к общенациональному карантину.
Соответствующее решение Кабмин принял 11 ноября во время заседания. Об этом сообщает 24 канал.
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Какие запреты будут действовать в Украине
- Запрещены массовые мероприятия с участием более 20 человек, заполненность более 50% мест в театрах и кинотеатрах, общественном транспорте.
- Запрет дискотек, работы ночных клубов и развлекательных заведений.
- После 22:00 и до 7:00 запрещена работа общепита с организацией досуга, то есть ресторанов, баров и кафе. В то же время ограничения не распространяются на адресную доставку и заказ на вынос.
- Посетители в заведениях общественного питания могут находится только на расстоянии не менее 2 метров между местами для сидения за соседними столиками и не более 4 человек за столом без учета детей в возрасте до 18 лет.
- Под запретом и перевозки пассажиров общественным транспортом на городских, пригородных, внутриобластных, межобластных маршрутах в количестве больше, чем количество мест для сидения.
В то же время правительство отменило деление Украины на 4 зоны: зеленую, желтую, оранжевую и красную. Заметим, что в последнее время все регионы нашей страны были или оранжевыми, или красными. А к ослаблению карантина не была готова ни одна область.
Какова ситуация с COVID-19 в Украине
- За прошедшие сутки в Украине заболели коронавирусом 10 611 человек. От осложнений коронавирусной болезни умер 191 пациент. Зато выздоровели от COVID-19 еще 6 802 жители Украины.
- По состоянию на 11 ноября в Украине обнаружили 489 808 больных COVID-19. Из них выздоровели 221 459 человек, однако еще 8 947 умерли от осложнений, вызванных болезнью.
- Министр здравоохранения Максим Степанов отметил, что ситуация критическая, Украина дошла до точки невозврата.
- Он добавил, что нагрузку от COVID-19 не выдерживают даже самые мощные медицинские системы европейских стран, поэтому Англия, Франция, Австрия, Германия, Испания снова ввели жесткие карантинные ограничения.
- Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что уже в январе 2021 года в Украине может наступить итальянский сценарий, когда медицинские учреждения будут переполнены больными. Чтобы этого избежать, правительство должно ввести дополнительные карантинные мероприятия.
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