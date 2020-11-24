Студенты Украинской академии лидерства создали онлайн-ресторан, где можно найти блюда, которыми питались украинцы в голодные годы. Таким образом студенты чтят память жертв Голодомора 1932-1933 годов в Украине.

Затируха из коры деревьев, паляницы из лебеды, хлебцы из соломы – эти и другие блюда студенты приготовили и разместили в онлайн-ресторане памяти. А назвали его "Непораховані з 1932", сообщает 24 канал.

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Цена каждого блюда – спасенные человеческие жизни

Часть рецептов подростки воссоздали по воспоминаниям своих дедушек и бабушек, которым удалось выжить. Они объяснили, что таким образом хотят рассказать о геноциде украинцев языком и образами, которые понятны для людей 2020 года.

Бабушка рассказывала, как кору дуба или березы перемалывали в ступке с корнем лебеды или камышей, стеблем одуванчика или ромашки — и так пекли лепешки. Я отдирала эту кору холодными руками и думала: как это делала моя бабушка, которая не ела несколько недель?

— рассказала студентка академии.

Меню онлайн-ресторана

Травяники (выпеченный хлебец из натертой травы, замешанный на горячей воде с добавлением семян льна).

(выпеченный хлебец из натертой травы, замешанный на горячей воде с добавлением семян льна). Караваи (испеченные мелко измельченные картофельные отходы с остатками зерен, замешанные на горячей воде).

(испеченные мелко измельченные картофельные отходы с остатками зерен, замешанные на горячей воде). Затеруха (запеченное тесто из муки, коры березы и воды) и другие.

Блюда, которыми питались украинцы в голодные времена / Фото Uncounted

Как ранее в Академии чтили память жертв Голодомора

Подобные акции студенты не впервые проводят. В 2017 году академия в партнерстве с агентством "Gres Todorchuk PR" создала проект "Uncounted since 1932". С тех пор ежегодно они организовывали уличные поп-ап рестораны, где каждый желающий мог попробовать блюда времен Голодомора. Такие мероприятия студенты провели в семи городах Украины, а также В Израиле и Бельгии. И даже получили за это три награды Effie Awards. Весной 2018 года в Брюсселе акцию студентов назвали одной из самых успешных коммуникационных кампаний в Украине.

Обратите внимание! 24 канал ищет героев для материала, чьи семьи лично столкнулись с примером сверхчеловеческой жестокости советского режима – Голодомором. Мы хотим напомнить всей Украине об ужасных событиях 1932 – 1933 годов, которые навсегда останутся черным пятном в нашей истории. Как можно связаться с нами, узнавайте по ссылке.