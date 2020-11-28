Третьи выходные подряд в Украине действует карантин выходного дня. Решение о таком типе карантина Кабмин принял еще 11 ноября. А будут действовать эти ограничения до 30 ноября – то есть это последние выходные в режиме такого карантина.

Карантин выходного дня действует с 00:00 субботы до 00:00 понедельника. Узнайте подробности об условиях карантина выходного дня, запретах и ограничениях в материале 24 канала. Важно У Зеленского не исключают локдаун в Украине: при каком условии его введут Какие заведения работают в субботу и воскресенье: продуктовые магазины;

аптеки, среди них и ветеринарные;

автозаправки, но без зон питания;

общественный транспорт;

заведения, предоставляющие финансовые услуги;

почта;

медицинские и ветеринарные клиники;

автомастерские;

съемочные площадки, однако с ограничением количества участников съемок. Что под запретом в карантин выходного дня: прием посетителей в барах, ресторанах, кафе и других заведениях питания. Возможна только торговля на вынос;

прием посетителей в ТРЦ и других заведениях развлечений;

работа непродуктовых магазинов. Заметим, что для работы магазина не менее 60% его должно быть посвящено торговле продуктами, горючим, лекарствами, изделиями медназначения, ветеринарными препаратами, кормами;

работа учреждений культуры, которые проводят концерты, фестивали, театральные мероприятия, кинопоказы и тому подобное;

работа спортзалов, фитнес-центров, бассейнов. Читайте также Из-за карантина Зеленский анонсировал поддержку ФЛП: когда ждать помощи Почему в Украине ввели карантин выходного дня? В Минздраве это объяснили тем, что пытаются уменьшить количество контактов людей, чтобы помешать распространению коронавируса. Власти убеждены, что именно в субботу и воскресенье люди больше всего общаются. При этом в министерстве настаивают, что более эффективным был бы полный локдаун, но из-за него экономика понесла бы немалый ущерб. Глава Минздрава Максим Степанов убежден, что В Минздраве это объяснили тем, что пытаются уменьшить количество контактов людей, чтобы помешать распространению коронавируса. Власти убеждены, что именно в субботу и воскресенье люди больше всего общаются. При этом в министерстве настаивают, что более эффективным был бы полный локдаун, но из-за него экономика понесла бы немалый ущерб. Глава Минздрава Максим Степанов убежден, что эффективность карантина выходного дня можно будет оценить до 1 декабря. Читайте больше о карантине выходного дня по ссылке.

Что работает и не работает в карантин выходного дня в Украине / Инфографика 24 канала Узнайте из графика о ситуации с заболеваемостью коронавирусом в Украине: