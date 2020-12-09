Количество случаев домашнего насилия в Украине достаточно велико. Это остается второй проблемой после стремительной заболеваемости COVID-19.

В Украине 80% обращений о случаях домашнего насилия поступает от женщин и 20% – от мужчин. Об этом заявила уполномоченная по правам человека Людмила Денисова, сообщает "Общественное".

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Она отметила, что люди в первую очередь сообщают о физическом и психологическом насилии. В то же время есть и значительное количество случаев экономического и сексуального насилия.

Все обращения Денисова передавала в Нацполицию, органы социальной защиты и службы по правам детей.

Обратите внимание! В 2020 году в полицию поступило больше сообщений и заявлений о фактах домашнего насилия, чем в 2019 году. Их количество выросло почти на половину. Подробнее об этом – читайте здесь.

В Украине не хватает органов для помощи

По словам уполномоченного по правам человека, в Украине не хватает органов, куда можно обратиться за помощью от насилия. Например, в 7 регионах государства таких приютов совсем нет. Она также отметила, что чтобы попасть в такое учреждение, необходимо получить отрицательный тест о наличии COVID-19.

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По словам Денисовой, отношения между органами соцзащиты и охраны здоровья по оказанию медицинской и психологической помощи не соответствуют международной практике. Значительное число пострадавших даже не знают, что они могут получить бесплатную помощь.

Уполномоченная по правам человека также рассказала, что в соответствии с украинским менталитетом огласка о домашнем насилии "может влечь за собой общественное порицание". Впрочем, Денисова отметила, что в течение 9 месяцев 2020 года за помощью из-за насилия обратились более 42 тысяч украинцев.

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Такой показатель в 2 раза больше по сравнению с 2019 годом. Денисова предположила, что это является свидетельством повышения осведомленности людей.