Владимир Зеленский подписал указ, который предусматривает упрощенное получение права на проживание в Украине для граждан Беларуси. Это касается предпринимателей, в частности специалистов в сфере информационных технологий и членов их семей.

Документ будет способствовать развитию инвестиционного потенциала Украины и привлечению ИТ-специалистов и инноваторов. Об этом сообщили на сайте Офиса Президента.

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В документе указано, что правительство планирует ввести пилотный проект, который касается упрощенного оформления видов на временное проживание для соответствующих категорий граждан Беларуси. Также необходимо предусмотреть возможность сокращения до 3 дней сроков для получения таких документов, в частности, без дополнительного выезда за пределы украинской территории.

Кабинет Министров должен продлить до 180 дней в году срок временного пребывания на территории Украины граждан Беларуси,

– говорится в сообщении.

Согласно указу, требует совершенствования процедура регистрации белорусских ИТ-специалистов как физлиц-предпринимателей. Кроме того, правительство должно обеспечить бесперебойное функционирование единого информационного портала и телефонов горячей линии для предоставления консультаций гражданам Беларуси, которые иммигрируют в Украину.

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