Упрощение иммиграции: Украина будет привлекать IT-специалистов из Беларуси
Владимир Зеленский подписал указ, который предусматривает упрощенное получение права на проживание в Украине для граждан Беларуси. Это касается предпринимателей, в частности специалистов в сфере информационных технологий и членов их семей.
Документ будет способствовать развитию инвестиционного потенциала Украины и привлечению ИТ-специалистов и инноваторов. Об этом сообщили на сайте Офиса Президента.
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В документе указано, что правительство планирует ввести пилотный проект, который касается упрощенного оформления видов на временное проживание для соответствующих категорий граждан Беларуси. Также необходимо предусмотреть возможность сокращения до 3 дней сроков для получения таких документов, в частности, без дополнительного выезда за пределы украинской территории.
Кабинет Министров должен продлить до 180 дней в году срок временного пребывания на территории Украины граждан Беларуси,
– говорится в сообщении.
Согласно указу, требует совершенствования процедура регистрации белорусских ИТ-специалистов как физлиц-предпринимателей. Кроме того, правительство должно обеспечить бесперебойное функционирование единого информационного портала и телефонов горячей линии для предоставления консультаций гражданам Беларуси, которые иммигрируют в Украину.
Что происходит в Беларуси: кратко
- 9 августа в Беларуси состоялись президентские выборы, где победу якобы одержал Лукашенко. Однако, согласно результатам независимых экзитполов, победительницей стала Тихановская.
- В стране начались масштабные протесты, во время митингов силовики устроили жестокие разгоны людей. Бойцы Омона применяли против людей оружие, травмировали и задерживали их.
- С начала протестов погибли 5 человек, сотни были ранены, тысячи – задержаны. Протесты продолжаются до сих пор.