В Украине усилят защиту разоблачителей коррупции: что это значит
Верховная Рада 5 ноября приняла за основу законопроект об усилении конфиденциальности разоблачителей коррупции. Поэтому в Украине планируют создать Единый портал сообщений о коррупции.
Так, Рада одобрила законопроект "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно упорядочения отдельных вопросов защиты разоблачителей", сообщает 24 канал. Изменения поддержали 254 нардепа.
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Что означают изменения
- Как отметили в телеграм-канале "Слуги народа", предлагают создать единый портал сообщений о коррупции. Разоблачители смогут сообщать о коррупционных преступлениях через него.
- По словам авторов законопроекта, это будет защищенный канал связи с органами власти.
- Через него в свободном доступе смогут работать разоблачители и власти.
- Кроме этого, согласно законопроекту, адвокаты бесплатно будут оказывать правовую помощь разоблачителям.
Законопроект об разоблачителях коррупции: что известно
- Законопроект вступил в силу с 1 января 2020 года.
- Согласно ему, люди, которые помогают раскрывать коррупционные преступления, могут получить от государства вознаграждение.
- Размер вознаграждения колеблется в пределах 10% от суммы возмещения государству убытков или размера взятки.
- Также обличителям коррупции обеспечивают защиту и анонимность.
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