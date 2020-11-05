Верховная Рада 5 ноября приняла за основу законопроект об усилении конфиденциальности разоблачителей коррупции. Поэтому в Украине планируют создать Единый портал сообщений о коррупции.

Так, Рада одобрила законопроект "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно упорядочения отдельных вопросов защиты разоблачителей", сообщает 24 канал. Изменения поддержали 254 нардепа. Читайте также Рада поддержала правительственную антикоррупционную стратегию: что она предусматривает Что означают изменения Как отметили в телеграм-канале "Слуги народа", предлагают создать единый портал сообщений о коррупции . Разоблачители смогут сообщать о коррупционных преступлениях через него.

. Разоблачители смогут сообщать о коррупционных преступлениях через него. По словам авторов законопроекта, это будет защищенный канал связи с органами власти.

Через него в свободном доступе смогут работать разоблачители и власти.

Кроме этого, согласно законопроекту, адвокаты бесплатно будут оказывать правовую помощь разоблачителям.​ Законопроект об разоблачителях коррупции: что известно Законопроект вступил в силу с 1 января 2020 года.

Согласно ему, люди, которые помогают раскрывать коррупционные преступления, могут получить от государства вознаграждение.

Размер вознаграждения колеблется в пределах 10% от суммы возмещения государству убытков или размера взятки.

Также обличителям коррупции обеспечивают защиту и анонимность.