Огневые испытания ракеты "Оскол" прошли успешно, сообщает пресс-служба Укроборонпрома.

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Они подтвердили соответствие продукции техническим требованиям и высоким стандартам качества. Изделия готовы к досрочной передаче заказчику,

– говорится в сообщении.

Компания ожидает увеличения государственного заказа на этот перспективный вид боеприпасов.

Что известно о ракете "Оскол"?

Она предназначена для поражения бронированных целей, танков, бронетранспортеров, САУ, а также небронированных наземных целей, ракет, пусковых установок, радиолокационных станций, самолетов на стоянках, живой силы противника, фортификационных сооружений и других целей.

"Оскол" может применяться не только для комплектации авиации, но и в составе вооружения перспективных наземных платформ, а также на десантно-штурмовых катерах.