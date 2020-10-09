В Украине успешно испытали ракету "Оскол": армия может досрочно получить партию – видео
Испытания первой партии неуправляемых авиационных ракет РС-80 ("Оскол"), которые изготовили для нужд Минобороны, завершились. Изделия планируют досрочно передать армии.
Огневые испытания ракеты "Оскол" прошли успешно, сообщает пресс-служба Укроборонпрома.
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Они подтвердили соответствие продукции техническим требованиям и высоким стандартам качества. Изделия готовы к досрочной передаче заказчику,
– говорится в сообщении.
Компания ожидает увеличения государственного заказа на этот перспективный вид боеприпасов.
Что известно о ракете "Оскол"?
Она предназначена для поражения бронированных целей, танков, бронетранспортеров, САУ, а также небронированных наземных целей, ракет, пусковых установок, радиолокационных станций, самолетов на стоянках, живой силы противника, фортификационных сооружений и других целей.
"Оскол" может применяться не только для комплектации авиации, но и в составе вооружения перспективных наземных платформ, а также на десантно-штурмовых катерах.
Испытания ракет "Оскол" прошли успешно: смотрите видео