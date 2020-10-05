Экс-заместитель Супрун Павел Ковтонюк заявил, что в Украине фиксируют мало больных COVID-19 – на самом деле их как минимум вдвое больше. Такая ситуация еще раз доказывает, что власть не контролирует вспышку COVID-19 в Украине.

В эфире 24 канала он объяснил, что такой вывод можно сделать, анализируя коэффициент обнаружения.

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Как объяснил экс-заместитель, коэффициент обнаружения показывает работу системы тестирования, ее способность контролировать ситуацию в стране. Как сообщили в ВОЗ, если коэффициент равен 5%, а это 1 положительный тест из 20, то страна может держать ситуацию под контролем. В таком случае больных обнаруживают хорошо.

В Украине этот показатель – 17%, а в некоторых регионах – 30%. Я думаю, что в Украине как минимум вдвое больше инфицированных, а потому мы не видим ситуации и не можем ее контролировать. Это означает, что распространение будет происходить еще быстрее,

– заявил Ковтонюк.

Справка. Более 230 тысяч украинцев инфицировались COVID-19. Выздоровели уже более 100 тысяч из них. За минувшие сутки недуг подтвердили в 3 771 человека. Подробнее о ситуации в каждом регионе читайте здесь.