В Украине вдвое больше больных COVID-19, чем говорят официально, – экс-заместитель Супрун
Экс-заместитель Супрун Павел Ковтонюк заявил, что в Украине фиксируют мало больных COVID-19 – на самом деле их как минимум вдвое больше. Такая ситуация еще раз доказывает, что власть не контролирует вспышку COVID-19 в Украине.
В эфире 24 канала он объяснил, что такой вывод можно сделать, анализируя коэффициент обнаружения.
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Как объяснил экс-заместитель, коэффициент обнаружения показывает работу системы тестирования, ее способность контролировать ситуацию в стране. Как сообщили в ВОЗ, если коэффициент равен 5%, а это 1 положительный тест из 20, то страна может держать ситуацию под контролем. В таком случае больных обнаруживают хорошо.
В Украине этот показатель – 17%, а в некоторых регионах – 30%. Я думаю, что в Украине как минимум вдвое больше инфицированных, а потому мы не видим ситуации и не можем ее контролировать. Это означает, что распространение будет происходить еще быстрее,
– заявил Ковтонюк.