В Украине возобновили добычу золота после паузы в 15 лет
Единственное в Украине золотодобывающее предприятие возобновило работу. Речь о Мужиевском руднике на Закарпатье, который не работал последние 15 лет. Но теперь Украина вернула себе статус золотодобывающей страны.
Рудник в Мужиеве имеет подтвержденные запасы золота в 55 тонн. Об этом сообщила пресс-служба Закарпатской ОГА.
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В сообщении отметили, что возобновление работы этого предприятия на Закарпатье позволяет заявлять, что Украина вернула себе статус золотодобывающей страны. Ждать этого пришлось 15 лет.
Последний раз предприятие запускали в 2005 году, оно обанкротилось, поэтому никакие производственные процессы здесь не осуществлялись,
– рассказал глава ОГА Алексей Петров
По его словам, поэтому власти решили поддержать иностранного инвестора. Теперь золотодобывающим предприятием в Мужиеве занимается международная компания Avellana Gold (основана американцем, зарегистрирована на Кипре, в Украине работает с 2016 года).
- В ОГА утверждают, что предприятие будет перерабатывать 500 тысяч тонн руды в год и платить более 250 миллионов гривен налогов в государственный бюджет (кроме золота добывать будут цинк – его там миллион тонн).
- Причем сначала оно будет перерабатывать залежи уже добытой руды (130 тысяч тонн), "которые создают проблему экологической системе региона".
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