Единственное в Украине золотодобывающее предприятие возобновило работу. Речь о Мужиевском руднике на Закарпатье, который не работал последние 15 лет. Но теперь Украина вернула себе статус золотодобывающей страны.

Рудник в Мужиеве имеет подтвержденные запасы золота в 55 тонн. Об этом сообщила пресс-служба Закарпатской ОГА.

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В сообщении отметили, что возобновление работы этого предприятия на Закарпатье позволяет заявлять, что Украина вернула себе статус золотодобывающей страны . Ждать этого пришлось 15 лет.

Последний раз предприятие запускали в 2005 году, оно обанкротилось, поэтому никакие производственные процессы здесь не осуществлялись,

– рассказал глава ОГА Алексей Петров

По его словам, поэтому власти решили поддержать иностранного инвестора . Теперь золотодобывающим предприятием в Мужиеве занимается международная компания Avellana Gold (основана американцем, зарегистрирована на Кипре, в Украине работает с 2016 года).

В ОГА утверждают, что предприятие будет перерабатывать 500 тысяч тонн руды в год и платить более 250 миллионов гривен налогов в государственный бюджет (кроме золота добывать будут цинк – его там миллион тонн).

Причем сначала оно будет перерабатывать залежи уже добытой руды (130 тысяч тонн), "которые создают проблему экологической системе региона".