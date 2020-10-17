У Украины впервые появился почетный консул в Квебеке: кто им стал
Впервые в истории Украина назначила почетного консула в Монреале. Им стал экс-президент Всемирного конгресса украинцев Евгений Чолий.
Соглашение об исполнении обязанностей почетного консула в Монреале подписали 16 октября. Об этом информирует "Европейская правда" со ссылкой на посольство Украины в Канаде.
Читайте также В Турции Зеленский по телефону пообщался с Трюдо: о чем говорили
Мандат Чолия распространяется и на провинцию Квебек.
Сейчас Квебек является лидером среди всех провинций Канады по объемам торговли с Украиной. И мы бесконечно рады, что украинские интересы здесь будет представлять именно господин Чолий,
– отметил посол в Канаде Андрей Шевченко.
По его словам, Чолий – "знаковая фигура для мировой украинской общины и блестящий, авторитетный юрист".
Что известно о Евгение Чолие?
Возглавлял Конгресс украинцев Канады (1998 – 2004 годы) и Мировой конгресс украинцев (2008 – 2018 годы). Начиная с 2012 года, находится в справочнике "Лучшие юристы в Канаде".