Впервые в истории Украина назначила почетного консула в Монреале. Им стал экс-президент Всемирного конгресса украинцев Евгений Чолий.

Соглашение об исполнении обязанностей почетного консула в Монреале подписали 16 октября. Об этом информирует "Европейская правда" со ссылкой на посольство Украины в Канаде.

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Мандат Чолия распространяется и на провинцию Квебек.

Сейчас Квебек является лидером среди всех провинций Канады по объемам торговли с Украиной. И мы бесконечно рады, что украинские интересы здесь будет представлять именно господин Чолий,

– отметил посол в Канаде Андрей Шевченко.

По его словам, Чолий – "знаковая фигура для мировой украинской общины и блестящий, авторитетный юрист".

Что известно о Евгение Чолие?

Возглавлял Конгресс украинцев Канады (1998 – 2004 годы) и Мировой конгресс украинцев (2008 – 2018 годы). Начиная с 2012 года, находится в справочнике "Лучшие юристы в Канаде".

Обратите внимание! За последние годы Украина расширила свое дипломатическое присутствие в Канаде. В 2018 году открыли Генеральное консульство в Эдмонтоне. В Торонто работает Генконсульство Украины, а в Ванкувере – почетный консул.