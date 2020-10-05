Законодательство, регулирующее донорство, не меняли четверть века. Однако сейчас депутаты наконец приняли закон, который обеспечит европейский подход к донорству.

Прежде всего создадут Национальный реестр доноров. Сдавать кровь и ее компоненты можно будет не только по месту регистрации, а там, где удобно. Также появится система контроля качества крови, а донорство станет безопасным и прозрачным процессом. Об этом говорится в сюжете программы "Факты".

Каждый, кто сталкивался с темой донорства, знает, что крови или нет, или ее страшно переливать, потому что завтра можно проснуться с гепатитом после переливания крови. Потенциально 2 500 человек в год заражаются гепатитами и ВИЧ через переливание,

- сказала народный депутат, автор законопроекта Ольга Стефанишина.

Новый закон позволяет определить уполномоченный орган, который будет контролировать деятельность всех центров крови. Он будет предоставлять им лицензии. Усилят также и государственный контроль за качеством и безопасностью на каждом этапе – сразу после сдачи и перед переливанием. То есть впервые появится система.

"До сих пор такого понятия как система крови у нас не было. Грубо говоря, при каждой больнице было свое отделение, которое функционировало отдельно. Теперь будет один орган, который и будет контролировать деятельность и предоставлять лицензирование всем этим отделениям, в которых люди сдают кровь", – рассказала основательница благотворительного донорского проекта "Сдай кровь" Дарья Власенко.

Сдавать кровь и ее компоненты можно будет независимо от места регистрации. Позволят стать донором и иностранцам, имеющим вид на жительство. Еще одно новация – после переходного периода в 5 лет донорство должно стать бесплатным. За сдачу крови не будут платить. Так хотят бороться с людьми, которые имеют целью только заработок.

Авторы законопроекта хотят, чтобы за услугу переливания крови пациенты тоже не платили. Ожидают, что для этого уже со следующего года государство будет компенсировать медучреждениям ее стоимость. Еще одна хорошая тенденция к развитию донорства: смогут приобщаться мощные частные инвесторы.