Рада поддержала закон о компенсациях за задержку пенсий и зарплат
Верховная Рада 5 ноября поддержала за основу законопроект, которым предлагают расширить перечень доходов, за задержку которых будут платить компенсацию. В частности, это касается пенсий и заработных плат.
За законопроект №3817 на заседании Рады 5 ноября проголосовали 247 народных депутатов, сообщает 24 канал.
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Закон расширяет перечень видов денежных доходов, за нарушение сроков выплаты которых украинцам будут платить компенсации.
За задержку каких выплат предусмотрены компенсации:
- пенсии;
- ежемесячного денежного пожизненного содержания;
- социальных выплат;
- стипендии;
- заработной платы;
- суммы индексации денежных доходов граждан.
В документе прописаны также источники таких выплат. В то же время в пояснительной записке говорится, что принятие закона не приведет к дополнительным расходам из госбюджета.
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