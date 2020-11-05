Верховная Рада 5 ноября поддержала за основу законопроект, которым предлагают расширить перечень доходов, за задержку которых будут платить компенсацию. В частности, это касается пенсий и заработных плат.

За законопроект №3817 на заседании Рады 5 ноября проголосовали 247 народных депутатов, сообщает 24 канал. Читайте также Зарплаты, пенсии и соцвыплаты по-новому: прожиточный минимум с 2021 года поднимут Закон расширяет перечень видов денежных доходов, за нарушение сроков выплаты которых украинцам будут платить компенсации. За задержку каких выплат предусмотрены компенсации: пенсии;

ежемесячного денежного пожизненного содержания;

социальных выплат;

стипендии;

заработной платы;

суммы индексации денежных доходов граждан. В документе прописаны также источники таких выплат. В то же время в пояснительной записке говорится, что принятие закона не приведет к дополнительным расходам из госбюджета. Обратите внимание! В начале сентября 2020 года комитет по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов рекомендовал Верховной Раде предусмотреть для украинцев компенсации в случае задержки пенсий, зарплат и других социальных выплат. В июле проект закона поддержал Кабмин. Кроме того, в конце января правительство одобрило аналогичный законопроект о компенсациях, однако после отставки правительства Алексея Гончарука его сняли с рассмотрения Рады.