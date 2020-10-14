В Украине 14 октября выпал первый этой осенью снег. Присыпало Карпаты, там ночью был сильный дождь, который моментами переходил в мокрый снег.

Об этом накануне предупреждали синоптики. О снеге, выпавшем в Карпатах сообщили на фейсбук-странице черногорского поисково-спасательного поста.

Прогнозы синоптиков Дождь с мокрым снегом и сильный ветер: где ждать непогоду в Украине

К сообщению добавили и фото заснеженной вершины. На фотографии видно, что гору Поп Иван уже покрыло снегом, а также затянуло туманом.

Температура воздуха в горах составляет -4 градуса.

По состоянию на 8:25 14 октября на горе Поп Иван Черногорский облачно, видимость ограничена до 50 метров. Ветер западный 19-20 метров в секунду,

– говорится в сообщении.

К слову, заснежило и на Львовщине. Как видно с камер видеонаблюдения по состоянию на 10: 30 утра снег падает и в Славске вблизи горы Высокий Верх.

Заснеженный Высокий Верх / Скриншот с видео

Выпал снег и на горнолыжном курорте Драгобрат. Видео с заснеженными и туманными просторами люди публикуют в соцсетях.

Снег на Драгобрате: видео

Ранее синоптик Наталья Диденко в своем прогнозе сообщала о снеге и похолодании в Карпатах. Такое же предупреждение делали и в Укргидрометцентре.

Интересно, что по народным приметам считается, что 14 октября, на Покрова, обычно начинаются похолодания. Мол, именно в этот день встречаются осень и зима.