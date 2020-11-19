Снег также выпал в центральных областях Украины. Об этом на странице в фейсбуке сообщил Укргидрометцентр.

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Сколько снега выпало в Украине 19 ноября / Карта Укргидрометцентра

Заметим, первый снег в этом сезоне уже выпал в Карпатах, а также на Сумщине и Днепропетровщине.

Обратите внимание! 19 ноября синоптики предупреждают о гололедице на дорогах в восточных областях. Зато на Западе следует ждать туман.

Какая будет погода в декабре

Синоптики прогнозируют, что в декабре будут идти дожди со снегом. В частности, в начале месяца будут обильные осадки. Ближе к Новому году будет идти только дождь.

Среднемесячное количество осадков в декабре составит 20 – 25 миллиметров. Температура воздуха в декабре днем будет примерно + 4...+5 градусов, однако ночью она будет опускаться до -9...-11.