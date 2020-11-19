В Украине выпало до 8 сантиметров снега: в каких областях
В восточных областях Украины 19 ноября выпало до 8 сантиметров снега. Кроме того, в Луганской и Донецкой областях сильно похолодало. Ночью температура воздуха в регионах опустилась до 14 градусов мороза.
Снег также выпал в центральных областях Украины. Об этом на странице в фейсбуке сообщил Укргидрометцентр.
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Сколько снега выпало в Украине
- В Киевской области выпало до 5 сантиметров снега;
- В Кировоградской – до 1 сантиметра;
- В Харьковской – до 3 сантиметров;
- В Луганской – до 8 сантиметров;
Сколько снега выпало в Украине 19 ноября / Карта Укргидрометцентра
Заметим, первый снег в этом сезоне уже выпал в Карпатах, а также на Сумщине и Днепропетровщине.
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