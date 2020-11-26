В Украине выпустили сувенирную банкноту с Каденюком: в чем ее уникальность
НБУ 26 ноября выпустил первую в истории украинскую сувенирную банкноту с вертикальным дизайном. Ее героем стал первый космонавт независимой Украины Леонид Каденюк.
На оборотной стороне банкноты изобразили космический корабль "Колумбия" на фоне планет. Об этом говорится в сообщении на ютуб-канале Национального банка Украины.
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Дизайн банкноты разработали художники Владимир Таран, Александр Харук и Сергей Харук.
Что еще известно о банкноте
- Приобрести сувенирную банкноту можно пунктах продажи НБУ и банков-дистрибьюторов.
- Она не является платежным средством.
- Банкнота содержит много защитных средств. Изготовлена она на бумаге с водяным знаком – изображение Земли с материками.
- Тираж – 50 тысяч экземпляров.
Кто такой Леонид Каденюк
- Каденюк – первый и пока единственный космонавт независимой Украины.
- Родился в 1951 году – умер в 2018 году.
- Свой легендарный полет он совершил с 19 ноября по 5 декабря 1997 года на американском шаттле "Колумбия"
В Украине выпустили сувенирную банкноту с Каденюком: смотрите видео
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