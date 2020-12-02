В каждой области Украины на предприятиях Государственного агентства лесных ресурсов создали сеть плантаций для выращивания новогодних деревьев. На плантациях растет 13 миллионов елок. Из них – стандартного размера для реализации достигли 2,5 миллиона.

Вырастить елку — целая наука, которая содержит немало тонкостей и нюансов. Об этом рассказал председатель Гослесагентства Украины Василий Кузьмич, сообщает пресс-служба ведомства.

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Как растут деревья

По его словам, деревья достаточно капризны и требуют особого ухода. На то, чтобы вырастить метровую елку из семени, нужно минимум 7 – 9 лет. А средний возраст новогодних деревьев — 12 – 15 лет: за это время они достигают 2 метра и больше.

Председатель Гослесагентства отметил, что при выращивании новогоднего дерева необходимо приложить немало усилий, а процесс достаточно трудоемкий. В частности необходимо:

собрать шишки;

вытряхнуть семена с помощью шишкосушилок;

на зимний период отправить на хранение;

весной подготовить почву;

высеять семена в посевных питомниках.

На украинском рынке – иностранные елки

Как подтвердил Кузьович, на украинских рынках, кроме отечественных елок, большим спросом среди граждан пользуются внешне привлекательные иностранные деревья. Их импортируют в Украину из Дании, Швеции, Финляндии и Канады. Однако в отличие от украинского, иностранная елка стоит в 3 – 4 раза дороже.

У отечественных елок есть все необходимые документы и бирки. Перед заготовкой зеленое дерево тщательно отбирают по ряду параметров: учитывают форму кроны, цвет хвои и отсутствие дефектов роста,

– подчеркнул эксперт.

Также он добавил, что государственные лесохозяйственные предприятия обеспечивают потребность в новогодних елках, не нанося какого-либо вреда окружающей среде.

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