Украину всколыхнула череда землетрясений. Подземные толчки происходили в Карпатском регионе на территории 3 западных областей в течение 2 – 3 декабря.

О землетрясениях в Украине сообщили на сайте сейсмического мониторинга Главного центра специального контроля.

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Где и когда произошли землетрясения

Первое землетрясение произошло в Ивано-Франковской области 2 декабря в 16:14:32.

На Прикарпатье возле города Надворная сила подземных толчков составила 2,7 балла.

Следующие 2 зафиксировали во Львовской и Закарпатской области 3 декабря в 14:35:00 и 14:35:24 соответственно.

На Львовщине возле Дрогобыча и на Закарпатье в Воловецком районе зафиксировали землетрясения магнитудой по 1,5 балла.

Такие подземные толчки были незначительными, поэтому к разрушениям, к счастью, не привели.

Когда и где трясло ранее

15 и 21 ноября землетрясения зафиксировали на Буковине;

в октябре трясло на Буковине и Закарпатье;

а в сентябре были толчки в Закарпатской области. Во всех этих случаях магнитуда не превышала 2,5 балла.



В 3 областях Украины зафиксировали землетрясения: Фото с сайта Gcsk.gov.ua

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Справка. В Украине для определения интенсивности землетрясений используют 12-балльную шкалу MSK-64 (Медведева-Шпонхойера-Карника). Согласно ей, ощутимое землетрясение начинается с 3 баллов. Его чувствуют немного людей, находящихся внутри помещения; под открытым небом – только в благоприятных условиях.