В Украине зафиксировали серию землетрясений в 3 областях: где и когда трясло
Украину всколыхнула череда землетрясений. Подземные толчки происходили в Карпатском регионе на территории 3 западных областей в течение 2 – 3 декабря.
О землетрясениях в Украине сообщили на сайте сейсмического мониторинга Главного центра специального контроля.
Ранее У побережья Японии зафиксировали мощное землетрясение
Где и когда произошли землетрясения
- Первое землетрясение произошло в Ивано-Франковской области 2 декабря в 16:14:32.
На Прикарпатье возле города Надворная сила подземных толчков составила 2,7 балла.
- Следующие 2 зафиксировали во Львовской и Закарпатской области 3 декабря в 14:35:00 и 14:35:24 соответственно.
На Львовщине возле Дрогобыча и на Закарпатье в Воловецком районе зафиксировали землетрясения магнитудой по 1,5 балла.
Такие подземные толчки были незначительными, поэтому к разрушениям, к счастью, не привели.
Когда и где трясло ранее
- 15 и 21 ноября землетрясения зафиксировали на Буковине;
- в октябре трясло на Буковине и Закарпатье;
- а в сентябре были толчки в Закарпатской области. Во всех этих случаях магнитуда не превышала 2,5 балла.
В 3 областях Украины зафиксировали землетрясения: Фото с сайта Gcsk.gov.ua
Обратите внимание Жители Черновцов почувствовали землетрясение из Румынии: легкие толчки, а потом зазвенело стекло
Поделиться новостью