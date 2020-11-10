Нацполиция Украины закрыла уголовное производство против избранного президента США Джозефа Байдена. Соответствующее дело открыли по заявлению бывшего генпрокурора Виктора Шокина.

Из-за отсутствия объекта преступления дело прекратили расследовать 23 сентября 2020 года. Об этом со ссылкой на копию постановления сообщает Укринформ.

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Согласно информации, дело было зарегистрировано в Государственном бюро расследований по статье Уголовного кодекса Украины относительно вмешательства в деятельность государственного деятеля.

Во время проведения досудебного расследования установили, что уголовное производство подлежит прекращению на основании отсутствия в деянии гражданина США состава уголовного проступка,

– говорится в постановлении.

Что этому предшествовало