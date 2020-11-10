В Украине закрыли уголовное производство против Байдена
Нацполиция Украины закрыла уголовное производство против избранного президента США Джозефа Байдена. Соответствующее дело открыли по заявлению бывшего генпрокурора Виктора Шокина.
Из-за отсутствия объекта преступления дело прекратили расследовать 23 сентября 2020 года. Об этом со ссылкой на копию постановления сообщает Укринформ.
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Согласно информации, дело было зарегистрировано в Государственном бюро расследований по статье Уголовного кодекса Украины относительно вмешательства в деятельность государственного деятеля.
Во время проведения досудебного расследования установили, что уголовное производство подлежит прекращению на основании отсутствия в деянии гражданина США состава уголовного проступка,
– говорится в постановлении.
Что этому предшествовало
- В январе 2018 года на дискуссионной панели Совета по международным отношениям в Вашингтоне Джо Байден рассказал, как в 2016 году требовал уволить генпрокурора.
- Ранее Виктор Шокин заявлял американским СМИ, что его отставка связана с расследованием дела Burisma. Согласно словам экс-генпрокурора, если бы ему разрешили оставаться на работе, он бы поставил под сомнение квалификацию Хантера Байдена, который был членом совета директоров компании.
- В мае 2020 года Печерский районный суд Киева обязал Офис генпрокурора начать расследование по делу о возможном вмешательстве Джо Байдена в деятельность экс-генпрокурора Виктора Шокина.
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