На сайте президента зарегистрировали петицию об отставке директора НАБУ Артема Сытника. По мнению автора, он не борется с коррупцией, а только занимается самопиаром.

Сытник не может возглавлять НАБУ из-за значительного количества скандалов вокруг антикоррупционного органа, политической ангажированности и низкой эффективности во время работы. Соответствующую петицию зарегистрировали 10 декабря 2020 года.

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Автор обращения отметил, что против Сытника выдвинули и обвинения из-за уголовных нарушений. В частности, говорится о:

продаже земельного участка в оккупированном Севастополе;

внесении Сытника в официальный реестр коррупционеров НАПК;

вероятных фактах влияния главы НАБУ на принятие решений хозяйственными судами в интересах его близких и друзей;

подготовке и направлении по электронной почте проектов процессуальных документов следователей и прокуроров, которые он затем подписывал.

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В петиции указано, что сейчас общество тоже не поддерживает действия Артема Сытника. По данным некоторых соцопросов, уровень его полной поддержки составляет всего 11%. Такой показатель является наименьшим среди всех руководителей правоохранительных органов.

Из-за этих и других нарушений автор обращения призвал Владимира Зеленского инициировать увольнение главы НАБУ.

Реальный экономический эффект от деятельности этого органа под руководством Артема Сытника является мизерным,

– говорится в петиции.

Обратите внимание! Вопрос об увольнении Артема Сытника обсуждают уже несколько месяцев. В то же время сам директор НАБУ заверил, что эффективная работа этого антикоррупционного органа не зависит только от его присутствия на должности. Подробнее об этом – читайте здесь.