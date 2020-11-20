Из-за ухудшения ситуации с COVID-19 в Украине на период Нового года и Рождества могут ввести полный локдаун. Он продлится в течение 3 – 4 недель.

Что известно о локдауне на Рождество

Если суточный прирост зараженных составит 20 – 22 тысячи, локдаун могут ввести еще до начала зимних праздников. Об этом сообщает Obozreatel.

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Локдаун в Украине будет введен, эта идея поддержана всем правительством. Единственное, что сейчас обсуждается– это дата, когда его вводить. Есть два варианта: либо с 20– 25 декабря и до второй половины января – Старого нового года. Или еще раньше,

– говорится в сообщении.

Руководители украинских городов уже якобы предупреждены о возможном возвращении жесткого карантина.

Главной целью такого решения является минимализировать человеческие контакты в праздничные дни. То есть в этом году украинцам придется встречать Новый год и Рождество без традиционных ярмарок, концертов и корпоративов.

Что говорит власть

Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив заявил, что Кабмин планирует ввести полный локдаун на территории Украины как минимум на 2 недели. Об этом глава города заявил после совещания с премьер-министром Денисом Шмыгалем.

По словам Марцинкива, есть 2 сценария развития событий: оптимистический и пессимистический.

При оптимистическом сценарии полный локдаун в Украине введут 20 – 25 декабря.

При пессимистическом – с 10 – 15 декабря.

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