Украинец на авто с российскими номерами тайно вез оружие в Беларусь: фото, видео
Украинец пытался нелегально провезти в Беларусь пневматическое оружие. В топливном баке его автомобиля пограничники нашли винтовки и револьверы.
46-летний мужчина пытался пересечь границу через пункт пропуска "Сеньковка" в ночь на 6 декабря. Он выбрал для движения полосу "зеленый коридор", сообщает Госпогранслужба Украины.
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Автомобиль Chevrolet, которым управлял украинец, имел российскую регистрацию. Он был оснащен газобаллонным оборудованием. Это вызвало подозрение у пограничников, поэтому они решили провести углубленный осмотр машины.
К проверке привлекли служебную собаку. В результате, в топливном баке авто правоохранители нашли тайник с винтовками и револьверами, упакованными в полиэтилен.
Обнаруженные правоохранителями предметы / Фото ГНСУ
В тайнике пограничники нашли оружие / Фото ГНСУ
В целом они обнаружили 5 пневматических винтовок, 5 револьверов под патрон Флобера и 2 тысячи патронов к ним. Пограничники установили, что эти предметы не относятся к огнестрельному оружию.
Украинец объяснил правоохранителям, что приобрел пневматическое оружие в Украине и намеревался перепродать его в Беларуси. На мужчину составили протокол о нарушении. Его автомобиль и обнаруженные предметы изъяли.
Украинец пытался перевезти пневматическое оружие в Беларусь: видео ГПСУ
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