В первые дни Революции Достоинства на Майдане было несколько сотен человек, однако они до сих пор помнят, что уже тогда каждый надеялся увидеть Украину свободной. В то же время участники Революции утверждают, что она открыла украинцам глаза на то – кто они есть.

Сначала на протест против остановки процесса евроинтеграции Украины вышла молодежь. Подробнее о событиях и достижениях Революции Достоинства – в сюжете 24 канала.

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Достижения Євромайдану

Бывший журналист Родион Шовкошитный выходил на Майдан, когда там были только студенты. Мужчина рассказал, что увидел в новостях, как беркутовцы силой разгоняли студентов. Он подчеркнул, что у него не было другого выбора, как идти на поддержку.

Майдан многим открыл глаза, что украинец – это звучит гордо. Нам очень долго навязывали, что украинский язык – это язык этноса, литературы и песен, но умные люди общаются исключительно на русском, однако это не так,

– отметил журналист.

По мнению нардепа 8-го созыва Егора Соболева, который также был участником Революции, одно из основных достижений Евромайдана – это то, что в Украине не повторился Белорусской сценарий, когда люди после протестов прячутся и фактически ничего не могут противопоставить полиции.



Украинцам долго навязывали, что "умные люди общаются исключительно на русском" / Фото Укринформ

Впрочем, лишь протестами невозможно достичь высокого экономического уровня или добродетельного управления страной, отметил Соболев. Он добавил, что для этого украинцам нужно научиться не только лишать власти не достойных, но и правильно ее делегировать.

"Поэтому, когда люди говорят" чего достиг Майдан?"очень важно себе ответить, что он сделал нас и страну свободными. Однако свободной – не означает справедливой и богатой, ведь это цели, которых Майдан не достиг", – считает народный депутат 8-го созыва.

Исследования социологов

Евромайдану 10 лет назад предшествовала и другая революция – Оранжевая. Социолог и профессор Киево-Могилянской академии Алексей Гарань отметил, что в будущем историки будут спорить, были ли это 2 отдельные революции, или один процесс, растянутый на годы.

Дело в том, что в других европейских странах, например в Великобритании, революционные изменения продолжались 30 лет, во Франции – столетия. Основным достижением Евромайдана Гарань считает то, что украинцы начали называть себя гражданами Украины. А тот потенциал, который сохранился в обществе, сдерживает власть от пересечения "красных линий".



Социолог о революциях в Украине / Скриншот из видео

"На самом деле все данные социологических опросов показывают, что украинское общество стало более единым. Выросла идентификация именно с общеукраинским гражданством. Во времена Януковича люди больше идентифицировали себя регионально, а сейчас везде преобладает общенациональная идентичность", – сообщил профессор Киево-Могилянской академии.

Популярность пророссийских сил

Однако через 7 лет от начала Революции Достоинства, пророссийские силы снова хотят взять реванш и фактически откатить Украину до 2010 года, когда президентом только что избрали Януковича. По данным последнего социологического исследования группы Рейтинг, доверие к пророссийским политикам начало расти.

Эта медаль имеет 2 стороны. Почему? Мы хотели иметь демократию – мы ее имеем, а демократия предполагает другой взгляд, который даже может нам не нравиться,

– сказал политолог Тарас Семенюк.

Поэтому с соответствующими тенденциями специалисты не исключают революций и в будущем. Однако только при условии, если власть будет пытаться установить диктатуру.

7 лет Революции Достоинства: смотрите видео 24 канала