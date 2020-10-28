Команда Ukraїner впервые провела экспедицию за рубежом, исследуя украинскую общину в Германии. Ее результатом стала серия историй под названием "Страна извне". Героиней одной из них стала Оксана Лынив – известная дирижер мирового уровня.

В 2021 году она станет первой женщиной-дирижером за все 145 лет истории вагнеровского фестиваля – самого престижного оперного фестиваля мира, сообщает Ukraїner.

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"Если бы я не получила базу в Украине, не смогла бы добиться того успеха, который я сейчас имею. В Германии я фактически уже могла шлифовать свои знания", – пояснила дирижер.

Женщины за пультом больших симфонических оркестров являются до сих пор уникальным явлением для Европы, ведь до середины ХХ века классическая музыка фактически была привилегией мужчин. Оксана Лынив живет в Германии и успешно развивает свою карьеру, сотрудничая с лучшими оркестрами мира.

В 2017 году ее избрали главным дирижером Оперного театра и филармонического оркестра города Грац (Австрия), где она стала первой женщиной – главным дирижером в истории города. Будучи звездой мировой классической сцены, Лынив реализует масштабные художественные проекты.

Украинский дирижер Оксана Линей / Фото Ukraїner

Она является узнаваемой амбассадоркой культуры Украины в мире. Женщина руководит несколькими оркестрами за рубежом, а в Украине создала фестиваль классической музыки LvivMozArt и основала Молодежный симфонический оркестр Украины.

Именно благодаря ей в репертуаре европейских оркестров все чаще появляются произведения известных украинских композиторов – от Лятошинского до Сильвестрова. Оксана стремится поддерживать и развивать творчество украинских авторов, а также открывать культуру Украины для Запада.

Во-первых, рассказать об Украине в мире. Во-вторых – об исторической связи Украины с великой европейской культурной традицией. Но также, чтобы наряду с известными композициями выдающихся классиков мира звучали произведения выдающихся украинцев,

– подчеркнула Лынив.

"На каждом фестивале LvivMozArt мы открываем новые имена. И очень счастлива, что украинские композиторы специально пишут свои произведения на заказ", – добавила она.

Больше об украинке Оксане Лынив смотрите в видео Ukraїner:

Справка. Экспедиция по Германии реализована в сотрудничестве с ОО "Ателье культуры и спорта" вместе с Фондом "Память, ответственность и будущее" (EVZ), программами "MEET UP! Немецко-украинские встречи молодежи" и "Культура для перемен" при поддержке Украинского культурного фонда.