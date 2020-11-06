На острове Бали, что в Индонезии, задержали украинку. Ей пришла посылка от родителей – в ней местные "копы" нашли "травку", но женщина уверяет, что это была сливовая пастила. В этой стране такое преступление предусматривает смертную казнь.

Даша Шигаева уже год живет на Бали. Полиция ворвалась к ней домой и арестовала за хранение марихуаны. Ее сестра Екатерина Кириченко намекает, что ее могли подбросить.

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Сестра пишет в фейсбуке, что в оригинальной посылке марихуаны не было. "Но это не значит, что с ней не проводились какие-то махинации".

Родственники задержанной уже связались с консульством Украины в Индонезии. Там предложили подождать три дня до получения результатов повторного теста. Представители посольства посещали Шигаеву в тюрьме.

"Сегодня Даше звонил посол, также к ней приезжали почетные консулы. Чувствуем от них поддержку", – пишет Кириченко.

По ее словам, сестру держат в нормальных условиях.

Сама Даша Шигаева успокоила, что сейчас все хорошо и она ждет результатов экспертизы, которые должны доказать ее невиновность.