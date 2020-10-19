В Иране начались переговоры по сбитию в небе над Тегераном украинского самолета МАУ. Украинская делегация обозначила приоритеты работы во время встречи.

В первую очередь Украина хочет выяснить все обстоятельства катастрофы. Об этом заявил в видеообращении заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин, сообщает "РБК-Украина".

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Замминистра отметил, что в Иране на этих переговорах будут работать три рабочие группы:

авиационные эксперты,

следственные прокуроры,

военные.

Украинская делегация прибыла в Иран, и мы начинаем переговоры по сбитому в январе иранскому самолету. Иранская сторона уже признала факт сбития на своей территории. Сейчас нашей задачей является выяснить все обстоятельства указанной трагедии: идет ли речь о человеческой ошибке, или это результат просчетов в системе организации полетов над Ираном,

– сказал Енин.

Второй этап переговоров по сбитию самолета МАУ: главное

В Иране 18 октября начался второй раунд переговоров по сбитому самолету МАУ. Вторая часть переговоров касается судебных вопросов, а третья – юридических, связанных с суммой компенсации семьям жертв катастрофы.

по сбитому самолету МАУ. Вторая часть переговоров касается судебных вопросов, а третья – юридических, связанных с суммой компенсации семьям жертв катастрофы. Ранее говорили, что расследование крушения рейса Международных авиалиний Украины в Иране может затянуться на 5 лет .

. В конце июля в Киеве состоялся первый раунд переговоров с иранской стороной, на котором Иран выразил готовность выплатить компенсации за сбитый самолет МАУ.

Обратите внимание! 8 января 2020 года во время вылета из аэропорта Тегерана иранские военные сбили ракетой самолет МАУ. Жертвами катастрофы стали 176 человек. Подробнее о трагедии – по ссылке.



Что известно об авиакатастрофе самолета МАУ в Иране / Инфографика 24 канала