Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук в одном из интервью якобы заявил, что украинские военные будут нести ответственность за военные преступления наряду с представителями ОРДЛО. Украинская делегация в ТКГ сразу же дала объяснение его словам и подчеркнула, что это не соответствует действительности.

Некоторые недобросовестные СМИ и отдельные лидеры общественного мнения распространяют ложные сведения о высказываниях Кравчука. Об этом заявила украинская делегация в ТКГ на странице в фейсбуке.

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Позиция украинской делегации в ТКГ

В делегации отметили, что Кравчук сказал, что украинские бойцы, которые применяли действия, не предусмотренные даже войной, будут нести наказание. Как отметил Кравчук, "не будет разделения на ОРДЛО и Украину". При этом ранее СМИ распространяли информацию, что "украинские военные будут нести ответственность за военные преступления наряду с представителями ОРДЛО".

Это не соответствует действительности. В цитате нет "нести ответственность вместе с ОРДЛО", термин "ОРДЛО" неправильный. Есть только "ОРДЛО Украины",

- говорится в сообщении делегации.

Также в заявлении подчеркнули, что "военные преступления" простыми словами – это преступления против правил и законов воинской службы, а "военные преступления" – это нарушение правил и обычаев ведения войны, например, убийство военнопленных и мирных жителей или издевательство.

В то же время подчеркивается, что по поводу привлечения к уголовной ответственности за военные преступления в Украине есть определенные предостережения. Дело в том, что Уголовный кодекс не предусматривает уголовной ответственности за преступления против человечности и за военные преступления, что является нарушением обычаев, а не договорного международного гуманитарного права.