Украинская экономика может возобновить рост на 4% в 2021 – 2022 годах. Однако прогноз Национального банка относительно этого года остается неизменным. В Украине ожидается падение ВВП, которое составит 6%.

Сокращение экономики обусловлено сложным периодом жестких карантинных ограничений для бизнеса. В то же время в условиях постепенного смягчения карантина деловая активность заметно оживилась. Об этом говорится в инфляционном отчете Национального банка за октябрь 2020 года.

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В 2021 -2022 годах украинская экономика будет расти на уровне около 4%. В Нацбанке отметили, что основным драйвером роста будет оставаться частное потребление на фоне стремительного повышения минимальной заработной платы в 2021 году.

По прогнозам, в 2020 году долг Украины вырастет до 63% ВВП. Это произойдет из-за:

наращивания дефицита бюджета;

падения номинального ВВП;

обменного курса гривны, который слабее, чем в конце 2019 года.

Однако в Нацбанке подчеркнули, что в дальнейшем этот показатель будет снижаться.

Влияние COVID-19 на экономику Украины

В отчете говорится, что долговременная пандемия коронавируса, стремительное повышение уровня заболеваемости и возвращение к более жестким карантинным мерам может привести к существенному и длительному охлаждению экономики не только в Украине, но и во всем мире.

Поэтому возникнет потребность в усилении фискальных и монетарных стимулов для поддержки экономики и населения.

Из-за беспрецедентных карантинных мер во II квартале 2020 года экономики стран – ОТП Украины испытали самое глубокое падение со времен Второй мировой войны,

– сообщает Нацбанк.

Кроме влияния пандемии, актуальными для экономики Украины остаются и другие риски: