Украинская экономика начнет расти в следующие 2 года: прогноз Нацбанка
Украинская экономика может возобновить рост на 4% в 2021 – 2022 годах. Однако прогноз Национального банка относительно этого года остается неизменным. В Украине ожидается падение ВВП, которое составит 6%.
Сокращение экономики обусловлено сложным периодом жестких карантинных ограничений для бизнеса. В то же время в условиях постепенного смягчения карантина деловая активность заметно оживилась. Об этом говорится в инфляционном отчете Национального банка за октябрь 2020 года.
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В 2021 -2022 годах украинская экономика будет расти на уровне около 4%. В Нацбанке отметили, что основным драйвером роста будет оставаться частное потребление на фоне стремительного повышения минимальной заработной платы в 2021 году.
По прогнозам, в 2020 году долг Украины вырастет до 63% ВВП. Это произойдет из-за:
- наращивания дефицита бюджета;
- падения номинального ВВП;
- обменного курса гривны, который слабее, чем в конце 2019 года.
Однако в Нацбанке подчеркнули, что в дальнейшем этот показатель будет снижаться.
Влияние COVID-19 на экономику Украины
В отчете говорится, что долговременная пандемия коронавируса, стремительное повышение уровня заболеваемости и возвращение к более жестким карантинным мерам может привести к существенному и длительному охлаждению экономики не только в Украине, но и во всем мире.
Поэтому возникнет потребность в усилении фискальных и монетарных стимулов для поддержки экономики и населения.
Из-за беспрецедентных карантинных мер во II квартале 2020 года экономики стран – ОТП Украины испытали самое глубокое падение со времен Второй мировой войны,
– сообщает Нацбанк.
Кроме влияния пандемии, актуальными для экономики Украины остаются и другие риски:
- негативное влияние судебных решений на макрофинансовую стабильность;
- эскалация военного конфликта на востоке страны или ее границах;
- увеличение волатильности мировых цен на пищевые продукты учитывая глобальные изменения климата и риск усиления протекционизма в мире.
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