Накануне президент заявил, что тотальный карантин в Украине будет, если количество новых больных в сутки будет превышать 9,5 тысячи. Однако экс-заместитель министра экономического развития Павел Кухта считает, что такой сценарий в Украине не является экономически возможным.

Вероятнее всего, это будет некая форма адаптивного карантина. Однако не жесткий локдаун, как это было весной. Об этом руководитель политических вопросов Киевской школы экономики рассказал в эфире 24 канала.

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"Украинская экономика имеет крайне небольшой запас прочности. Тотального локдауна она не выдержит", – отметил он.

По его словам, власти введут именно адаптивный карантин в какой-то форме, однако в определенный момент его придется имплементировать. Впрочем подчеркнул, что сейчас вводится адаптивный карантин, однако потом он не работает. Часть бизнесов его выполняет, другая – нет.

Чтобы сбить эпидемию, правительство довело ситуацию до такого этапа, что уже выглядит так, будто без карантина не обойдется и в какой-то форме,

– пояснил Павел Кухта.

Экс-заместитель министра экономического развития считает, что ответственность сейчас на правительстве, а конкретно на медицинском блоке. Если бы они нормально провели свою работу, заболеваемость, вероятно, можно было бы удержать на каком-то определенном уровне.

И поэтому не было бы необходимости делать карантин. Но сейчас это выглядит как походы в Раду с перекладыванием ответственности на всех подряд.

Что может сделать малый и средний бизнес, чтобы подготовиться к жесткому карантину

По мнению экономиста, возможности подготовиться к этому очень ограничены. Особенно, если это бизнес из сферы услуг, который закрывается и не зарабатывает деньги. Однако свою бизнес-модель обязательно нужно готовить к тому, как работать в локдауне.

Возможно, можно перейти дистационно или обеспечить заблаговременно соблюдение социального дистанцирования на месте, чтобы можно было работать в локдаун,

– предположил он.

И подытожил, что только такие вещи могут помочь в условиях введения жесткого карантина.

Справка. Адаптивный карантин в Украине продлится до 31 декабря. Как сообщил Минздрав, по состоянию на 20 октября к ослаблению ограничений не готова ни одна область Украины.

Павел Кухта о том, выдержит ли Украина жесткий карантин: видео