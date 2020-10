В Украине стало правилом – равняться на зарубежный бизнес-опыт и мировые стандарты. Однако у нас тоже есть специалисты и компании, которые сами могут стать примером для международного сообщества.

На фоне тотальных проблем, кризиса и выборов практически незамеченной проскочила информация о том, что Международная вертикально интегрированная горно-металлургическая группа "Метинвест" победила на престижном конкурсе Международного института управления рисками и безопасностью труда (IIRSM) в категории "Программа изменений года".

Чтобы вы поняли серьезность этого успеха, расскажем сначала, что собой представляет IIRSM и кто участвовал в конкурсе.

International Institute of Risk and Safety Management – независимая благотворительная организация, которая предоставляет практическое образование, советы и ресурсы в сферах управления рисками, безопасности труда и промышленной безопасности. Институт имеет всемирное признание и уже объединяет в своем сообществе почти 8000 (!) участников. IIRSM – один из лидеров в данной сфере вместе с IOSH – Institution of Occupational Safety and Health (Институт техники безопасности и охраны здоровья) и NEBOSH – National Examination Board in Occupational Safety and Health (Национальный экзаменационный совет по охране труда Великобритании).

В этом году в конкурсе IIRSM Risk Excellence Awards 2020, несмотря на все карантинно-коммуникационные трудности, приняли участие многие ведущие компании мира. Причем, что важно – из разных областей. Это – строительство, производство, страхование, туризм, разработка технологий, организация развлечений, услуги в сфере СМИ и т.п.

Среди участников были, в частности, всемирно известные компании – PepsiCo, Fujitsu, Multiplex Middle East, John Berrisford, Staffordshire Fire & Rescue Service, Jonathan Smith, TJ Transport, Healthcare и многие другие.

Номинанты соревновались в 9-ти категориях, касающихся различных направлений управления рисками, безопасностью труда и промышленной безопасностью.

Группа "Метинвест" участвовала в одной из самых сложных категорий – "Программа изменений года". Заявку украинцы подали в феврале 2020 года. Это была своеобразная дорожная карта "Метинвеста" по охране труда и промышленной безопасности в течение 2019 года, а также планы по развитию. После отборочного этапа "Метинвест" вошел в тройку финалистов, где его конкурентами были строительный гигант Quinn Industrial Holdings, а также Howdens Trade Health & Safety Team – подразделение легендарной мебельной фирмы Howdens.

Финал должен был состояться 14 мая 2020 года в Лондоне, но его отложили до осени из-за карантина и решили провести в онлайн-формате. Придирчивые эксперты долго анализировали добротные заявки конкурентов и наконец в этом октябре объявили вердикт: в категории "Программа изменений года" первое место заняла международная вертикально интегрированная горно-металлургическая группа "Метинвест".



Победитель конкурса IIRSM в категории "Программа изменений года"

Отметим, что после объявления победителя конкурса, менеджер по инновациям и проектам "Метинвеста" Павел Окара поблагодарил не только организаторов:

От имени всей команды "Метинвеста" хочу поблагодарить всех участников конкурса, всех финалистов. Спасибо международному институту за возможность представить и поделиться опытом и в ответ узнать и получить новый. Спасибо еще раз из Украины!

В данном случае благодарность соперникам – не просто традиционный жест вежливости. В современном бизнесе высокая конкуренция – один из главных стимулов для совершенствования.

Кроме того, для группы "Метинвест" победа в конкурсе независимой влиятельной организации стала еще и признанием правильности разработанной программы и выбранного курса по управлению рисками и безопасностью труда. Компания продемонстрировала системный подход в этой сфере, использовала лучшие практики других компаний, а также удачно внедрила современные технологии – в частности, электронную базу HSE.

Еще один важный момент – удачные бизнес-шаги "Метинвеста" становятся традиционными. В июне 2020 года агентство Sustainalytics предоставило международной группе "Метинвест" рейтинг ESG. Это комплексная оценка "эффективности деятельности в области экологии, социальной политики и корпоративного управления".

А теперь – об общественно важном. Победа "Метинвеста" открывает дорогу для других украинских компаний. И не только с точки зрения того, как правильно использовать передовой международный опыт.

Многие украинские компании уже давно ведут бизнес на уровне самых высоких мировых стандартов и могут поделиться своими наработками – например, на таких конкурсах, как упомянутый IIRSM Risk Excellence Awards. Это обязательно будет способствовать личному росту этих компаний, но также будет положительно влиять на имидж Украины. Что очень важно для всего отечественного бизнес-сообщества.