Новейшая украинская реактивная система залпового огня "Буревій" прошла огневые испытания. Их проводили на одном из военных полигонов.

"Буревій" рассматривается как замена устаревшим РСЗО "Ураган", которые сейчас есть на вооружении ВСУ, передает Defense Express.

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РСЗО "Буревій" может использовать все реактивные снаряды для "Урагана", а также новые, с увеличенной с 35 до 65 километров дальностью поражения целей, которые разрабатываются Конструкторским бюро "Южное" в рамках программы "Тайфун-2".

"Буревій" оснащен цифровой системой управления огнем, включая систему обмена информацией на поле боя. Это позволяет включить вооружение в единый разведывательно-ударный контур, когда информация от средств разведки, типа БПЛА в режиме онлайн передается на средства поражения. Это минимизирует до считанных минут время от обнаружения целей до их уничтожения.



РСЗО "Буревій" / Фото Defense Express

Испытания "Буревія" проходят в максимальном взаимодействии с Минобороны, которое проявило заинтересованность в этой машине.



"Буревій" может стать "первой ласточкой" в замене советских шасси для систем РСЗО / Фото Defense Express

В случае прохождения "Буревієм" всех необходимых испытаний, будет рассмотрен вопрос перехода ВСУ на новые колесные платформы, которые отвечают всем требованиям стран-членов НАТО, с последующей локализацией их производства в Украине.

Огневые испытания РСЗО "Буревій": видео