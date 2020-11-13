Украина разработала новые детали к Плану действий по урегулированию ситуации на Донбассе. Они предусматривают тщательно проработанную процедуру передачи Украине контроля над границей.

Полная демилитаризация ОРДЛО является ключевой составляющей украинского мирного плана. Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на собственные источники.

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По словам источника, полная демилитаризация является главной предпосылкой для дальнейшего политического процесса.

Что известно о деталях Плана действий по Донбассу

Передача контроля над границей

Агентство пишет, что уже на первом этапе ОБСЕ должно обеспечить максимальный контроль над границей. Кроме того, параллельно создадут специальную подгруппу в ТКГ для обработки процедуры восстановления Украиной контроля над границей.

Этот контроль должен быть обеспечен до начала избирательной кампании в органы местного самоуправления в ОРДЛО по украинскому законодательству,

– рассказал собеседник агентства.

Демилитаризация региона

Демилитаризация предусматривает вывод наемников и тяжелого вооружения, разоружения со стороны пророссийских сил. Этот процесс будет согласовываться с процессом возвращения подразделений Вооруженных сил Украины в места постоянной дислокации.

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Абсолютный доступ миссии ОБСЕ

Важным элементом плана является полный доступ миссии ОБСЕ ко всей временно контролируемой правительством Украины территории, как и предусматривает мандат миссии.

ОБСЕ должна обеспечить на всей территории Донбасса недопущение вакуума безопасности в процессе демилитаризации, а впоследствии поможет провести честные и демократические выборы. Для этого предлагается создать специальное подразделение численностью до 1 500 человек профессиональных полицейских в составе СММ ОБСЕ,

– отметил собеседник агентства.

Модель переходного правосудия

План также предусматривает внедрение модели переходного правосудия. То есть создание четких правила привлечения к ответственности подозреваемых в тяжких преступлениях, детали амнистии и систему защиты прав человека. Эта система должна обеспечить справедливый и безболезненный переход к мирной жизни.

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Возврат имущества владельцам

Согласно Плану действий, украинским физическим и юридическим лицам должны вернуть утраченное имущество. Правда, перед этим должен состояться международный аудит положения активов.

Что предусматривает План действий по Донбассу: главное