Украинская сторона подготовила новые детали к Плану действий по Донбассу, – СМИ
Украина разработала новые детали к Плану действий по урегулированию ситуации на Донбассе. Они предусматривают тщательно проработанную процедуру передачи Украине контроля над границей.
Полная демилитаризация ОРДЛО является ключевой составляющей украинского мирного плана. Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на собственные источники.
Важно Почему Украина создала план по Донбассу и какие меры он включает
По словам источника, полная демилитаризация является главной предпосылкой для дальнейшего политического процесса.
Что известно о деталях Плана действий по Донбассу
Передача контроля над границей
Агентство пишет, что уже на первом этапе ОБСЕ должно обеспечить максимальный контроль над границей. Кроме того, параллельно создадут специальную подгруппу в ТКГ для обработки процедуры восстановления Украиной контроля над границей.
Этот контроль должен быть обеспечен до начала избирательной кампании в органы местного самоуправления в ОРДЛО по украинскому законодательству,
– рассказал собеседник агентства.
Демилитаризация региона
Демилитаризация предусматривает вывод наемников и тяжелого вооружения, разоружения со стороны пророссийских сил. Этот процесс будет согласовываться с процессом возвращения подразделений Вооруженных сил Украины в места постоянной дислокации.
Актуально Украина получит 100 миллионов долларов от Всемирного банка: куда пойдут деньги
Абсолютный доступ миссии ОБСЕ
Важным элементом плана является полный доступ миссии ОБСЕ ко всей временно контролируемой правительством Украины территории, как и предусматривает мандат миссии.
ОБСЕ должна обеспечить на всей территории Донбасса недопущение вакуума безопасности в процессе демилитаризации, а впоследствии поможет провести честные и демократические выборы. Для этого предлагается создать специальное подразделение численностью до 1 500 человек профессиональных полицейских в составе СММ ОБСЕ,
– отметил собеседник агентства.
Модель переходного правосудия
План также предусматривает внедрение модели переходного правосудия. То есть создание четких правила привлечения к ответственности подозреваемых в тяжких преступлениях, детали амнистии и систему защиты прав человека. Эта система должна обеспечить справедливый и безболезненный переход к мирной жизни.
Интересно Туда придут большие деньги: Зеленский объяснил идею свободной экономической зоны на Донбассе
Возврат имущества владельцам
Согласно Плану действий, украинским физическим и юридическим лицам должны вернуть утраченное имущество. Правда, перед этим должен состояться международный аудит положения активов.
Что предусматривает План действий по Донбассу: главное
- План действий по Донбассу разработала украинская сторона. Цель – установить мир на Донбассе и уже весной 2021 года провести выборы на оккупированных территориях.
- Этот документ предлагает прекратить вооруженный конфликт и провести полную демилитаризацию оккупированных территорий. После этого Украина возьмет под контроль границу и восстановит нормальную жизнедеятельность.
- Чтобы этого достичь, украинская сторона требует уже к 15 декабря 2020 года осуществить обмен пленными по формуле "всех на всех", а также увеличить до 1,5 тысячи количество представителей мониторинговой миссии ОБСЕ на оккупированных территориях.
Поделиться новостью