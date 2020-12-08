Уже вскоре украинскую армию планируют оснастить. Бойцы скоро получат радиоэлектронные ружья для борьбы с беспилотниками.

Об оснащении украинских войск рассказал главнокомандующий Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак в интервью АрміяInform.

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По его словам, армии сейчас нужны

стрелковое оружие;

артсистемы;

противоракетные комплексы и корабли для ВМС;

новые БТРы и модернизированные танки.

Вооруженные силы сделали заявку на закупку значительно большего перечня вооружения и военной техники, чем я назвал. К сожалению, не все из этого перечня войско получило,

– отметил Хомчак.

И добавил, что есть вопросы к "должностным лицам, которые отвечают за закупку вооружения и военной техники".

"То производитель не готов предоставить продукцию, отвечающую нашим техническим требованиям, то "не вписывается" в сроки поставки, то еще что-то", – уточнил главнокомандующий.

Хомчак рассказал также, что вскоре начнутся испытания БТР-4 для ВМС. А "у воинов на передовой будут радиоэлектронные ружья иностранного производства для эффективной борьбы с вражескими БПЛА".

По его словам, в 2021 году Военно-морские силы получат

береговой ракетный комплекс Нептун;

3 американских патрульных катера типа Island;

средний разведывательный корабль;

малый бронированный артиллерийский катер Гюрза-М;

несколько десантно-штурмовых катеров.

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