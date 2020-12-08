Украинские бойцы на передовой вскоре получат "антидроновые ружья", – Хомчак
Уже вскоре украинскую армию планируют оснастить. Бойцы скоро получат радиоэлектронные ружья для борьбы с беспилотниками.
Об оснащении украинских войск рассказал главнокомандующий Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак в интервью АрміяInform.
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По его словам, армии сейчас нужны
- стрелковое оружие;
- артсистемы;
- противоракетные комплексы и корабли для ВМС;
- новые БТРы и модернизированные танки.
Вооруженные силы сделали заявку на закупку значительно большего перечня вооружения и военной техники, чем я назвал. К сожалению, не все из этого перечня войско получило,
– отметил Хомчак.
И добавил, что есть вопросы к "должностным лицам, которые отвечают за закупку вооружения и военной техники".
"То производитель не готов предоставить продукцию, отвечающую нашим техническим требованиям, то "не вписывается" в сроки поставки, то еще что-то", – уточнил главнокомандующий.
Хомчак рассказал также, что вскоре начнутся испытания БТР-4 для ВМС. А "у воинов на передовой будут радиоэлектронные ружья иностранного производства для эффективной борьбы с вражескими БПЛА".
По его словам, в 2021 году Военно-морские силы получат
- береговой ракетный комплекс Нептун;
- 3 американских патрульных катера типа Island;
- средний разведывательный корабль;
- малый бронированный артиллерийский катер Гюрза-М;
- несколько десантно-штурмовых катеров.
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