Президент Украины Владимир Зеленский был с рабочим визитом в Турции. Там обсудили возможность использовать украинские двигатели на тамошней военной технике.

В частности, делегация также посетила профильные предприятия. Об этом сообщили на официальной странице Офиса Президента в фейсбуке.

Главное С какими результатом Украина возвращается из Турции: подробности от Ермака

Детали

Делегация Минобороны Украины посетила некоторые турецкие предприятия оборонной промышленности. В частности наведались и на производственную базу компании Baykar Savunma. Они изготавливают беспилотные авиационные системы.

В Офисе Президента отметили, что во время визита говорилось о том, чтобы происходили "перспективные двусторонние проекты между Украиной и Турцией в области оборонной промышленности"

В частности речь шла о возможности установки двигателей украинского производства на турецкие системы вооружения и военную технику,

– говорится в сообщении.

О чем еще договорились Украина и Турция