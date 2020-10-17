Украинские двигатели на турецкой военной технике: о чем говорил Зеленский с Эрдоганом
Президент Украины Владимир Зеленский был с рабочим визитом в Турции. Там обсудили возможность использовать украинские двигатели на тамошней военной технике.
В частности, делегация также посетила профильные предприятия. Об этом сообщили на официальной странице Офиса Президента в фейсбуке.
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Детали
Делегация Минобороны Украины посетила некоторые турецкие предприятия оборонной промышленности. В частности наведались и на производственную базу компании Baykar Savunma. Они изготавливают беспилотные авиационные системы.
В Офисе Президента отметили, что во время визита говорилось о том, чтобы происходили "перспективные двусторонние проекты между Украиной и Турцией в области оборонной промышленности"
В частности речь шла о возможности установки двигателей украинского производства на турецкие системы вооружения и военную технику,
– говорится в сообщении.
О чем еще договорились Украина и Турция
- Глава Офиса Президента Андрей Ермак отметил, что будут сотрудничать с Турцией в направлении военного сотрудничества.
- Турция внедряет инновационные идеи безопасности, заявил Ермак. Поэтому значительно усиливается сотрудничество по линии безопасностных структур.
- Турция будет всячески поддерживать стремление Украины к вступлению в НАТО.
- Между Украиной и Турцией будет еще больше совместной работы в инфраструктуре, в развитии портов, финансового сектора и промышленности.