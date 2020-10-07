Украинские художники готовят масштабный десятичасовой онлайн-концерт "Ковчег Украина".

На одной сцене впервые выступят молодежный симфонический оркестр, "ДахаБраха", мужская капелла "Дударик", "Курбаса" и "Хорея Казацкая". Соинициатор и руководитель проекта – известный дирижер Оксана Линев.

"Они в такой атмосфере находятся уже две недели. Потом возвращаются домой, в свои школы и училища уже совсем другими людьми. Это незабываемый опыт действительно на всю жизнь. Они будут мечтать вернуться в этот проект", – рассказала дирижер, соинициатор фестиваля "Ковчег Украина" Оксана Линев.

Для многих музыкантов такое сотрудничество стало экспериментом. Манеру своего исполнения сменила группа "ДахаБраха". В подобном проекте они играют впервые.

Проект "Ковчег Украина" объединит в одном концерте десять веков нашей музыки. Будут и классика, и традиции, Скорик и Бортнянский, архаичные колядки и духовные песни. Будет петь также Полесская 85-летняя этнопевица Доминика Чекун.

Присоединился и поэт Сергей Жадан. Говорит, что вместе с "Дахойбрахой" писали слова и музыку своеобразного гимна проекта.

"Это история о том, как ковчег плывет по бурным волнам океана, как возвращается птица. Он несет ветку, у нас — вишню. Это признак того, что есть земля и это наша земля текст о поиске себя, путь к себе, поиск счастья в этом мире", – писатель Сергей Жадан.

Государственный культурный фонд поддержал проект и выделил более 5 миллионов гривен.

Я унаследовала эту боль и страх, что мы потеряем свою идентичность от бабки. Она дала мне такую инициацию. У нас симфонический оркестр, два хора, 20 солистов, 40 тонн сценических конструкций и все жемчужины украинского музыкального наследия,

– поделилась культурный менеджер проекта Ярина Винницкая.

Онлайн-концерт состоится 24 октября. Артисты в течение десяти часов будут играть со сцены Львовского дворца Довженко, а зрители будут видеть их со своих экранов.