В марте 2020 года возник скандал с украинскими масками, которые появились в Испании после введения запрета на экспорт. Через более чем пол года все точки в этой истории наконец-то расставлены – прокуратура закрыла дело, а махинаторы уплатили в госбюджет 8 миллионов гривен налогов.

О финале пресловутой истории, которая вызвала бурю негодования в украинском обществе в начале пандемии коронавируса, рассказывает Офис генерального прокурора Украины.

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Следствие установило, что в начале марта махинаторы продали китайцу 300 тысяч масок за менее чем 1 гривну за штуку. Хотя рыночная стоимость такой партии составляла около 61 миллиона гривен.

Тогда у следователей возникли обоснованные подозрения, что цену умышленно занизили (только на бумаге), чтобы заплатить в бюджет минимальные налоги. Предприниматели не отметили в налоговой декларации сумму чистой прибыли.

Впрочем, впоследствии, когда делом занялись правоохранители, предприниматель добровольно уплатила в госбюджет 3 миллиона гривен. Еще 5 миллионов оплатила компания-производитель. Поэтому в суд направили ходатайство о закрытии дела.

Подробнее о скандале с масками: