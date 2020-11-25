Скандальная продажа масок в Испанию: дело закрыли, но в госбюджет уплатили 8 миллионов
В марте 2020 года возник скандал с украинскими масками, которые появились в Испании после введения запрета на экспорт. Через более чем пол года все точки в этой истории наконец-то расставлены – прокуратура закрыла дело, а махинаторы уплатили в госбюджет 8 миллионов гривен налогов.
О финале пресловутой истории, которая вызвала бурю негодования в украинском обществе в начале пандемии коронавируса, рассказывает Офис генерального прокурора Украины.
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Следствие установило, что в начале марта махинаторы продали китайцу 300 тысяч масок за менее чем 1 гривну за штуку. Хотя рыночная стоимость такой партии составляла около 61 миллиона гривен.
Тогда у следователей возникли обоснованные подозрения, что цену умышленно занизили (только на бумаге), чтобы заплатить в бюджет минимальные налоги. Предприниматели не отметили в налоговой декларации сумму чистой прибыли.
Впрочем, впоследствии, когда делом занялись правоохранители, предприниматель добровольно уплатила в госбюджет 3 миллиона гривен. Еще 5 миллионов оплатила компания-производитель. Поэтому в суд направили ходатайство о закрытии дела.
Подробнее о скандале с масками:
- Эта история тянется еще с марта 2020 года. Тогда украинское правительство только что ввело карантин, а одновременно запретило экспорт средств медицинской защиты. Если помните, масок в то время в аптеках практически не было, а если и были, то стоили как минимум 20 – 30 гривен за одноразовую.
- В это же время на одном из испанских телеканалов появляется сюжет о том, что испанцам бояться нечего, ведь масок хватит. Как доказательство, телеканал показал свежую партию, которая только что прибыла в страну. Как ни странно, все коробки были подписаны на украинском языке.
- Тогда таможня и правоохранители начали проверку. Тогдашний глава таможни Максим Нефьодов пояснил: маски вывезли из Украины еще до запрета, поэтому никаких нарушений здесь нет.
- Однако правоохранители нашли другой интересный сигнал – невероятно низкую как на то время стоимость масок. Поэтому заподозрили в этом попытку избежать уплату налогов.
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