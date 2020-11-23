Военные украинского национального контингента Миссии ООН приземлились на кратер активного вулкана Ньямлагира. На высоте более 3 тысяч метров экипаж вертолета Ми-8 столкнулся с рядом трудностей.

Украинцы на кратере вулкана в Конго

О высадке украинцев на кратер вулкана сообщили в фейсбуке Командования Объединенных сил ВСУ.

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Военнослужащие украинского национального контингента Миссии ООН по стабилизации в Конго обеспечили высадку группы вулканологов на кратер активного вулкана Ньямлагира,

– говорится в сообщении.

Командование добавляет, что периодическое тщательное изучение вулкана, с проведением тестов и анализов, позволяет предупредить следующее извержение. Кроме того, дает возможность снизить возможные риски для местного населения.

На высоте возникли трудности

По словам командира вертолетного отряда полковника Сергея Ващенко, на высоте более 3 тысяч метров экипаж вертолета Ми-8 столкнулся с рядом трудностей.

"Облачный покров над вулканом заметно увеличивался, а скорость порыва ветра составляла 90 километров в час", – рассказал Ващенко.

Кроме того, пласты застывшей вулканической лавы достаточно хрупкие и могли провалиться под массой вертолета. Однако вулканологам удалось провести исследования. После этого экипаж Ми-8 успешно вернулся в базовый лагерь.



Украинские миротворцы приземлились на кратер вулкана в Конго / Фото Командования Объединенных сил ВСУ



На высоте возникли трудности, но все прошло успешно / Фото Командования Объединенных сил ВСУ

Обратите внимание! Украинские летчики-миротворцы и раньше имели дело с кратером активного вулкана. В частности, в апреле 2019 года экипаж уже доставлял группу вулканологов прямо на кратер вулкана Ньямлагира. В июле того же года украинские пилоты снова успешно посадили вертолет на кратер этого вулкана.