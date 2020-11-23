Украинские миротворцы приземлились на кратер вулкана в Конго: захватывающие фото
Военные украинского национального контингента Миссии ООН приземлились на кратер активного вулкана Ньямлагира. На высоте более 3 тысяч метров экипаж вертолета Ми-8 столкнулся с рядом трудностей.
Украинцы на кратере вулкана в Конго
О высадке украинцев на кратер вулкана сообщили в фейсбуке Командования Объединенных сил ВСУ.
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Военнослужащие украинского национального контингента Миссии ООН по стабилизации в Конго обеспечили высадку группы вулканологов на кратер активного вулкана Ньямлагира,
– говорится в сообщении.
Командование добавляет, что периодическое тщательное изучение вулкана, с проведением тестов и анализов, позволяет предупредить следующее извержение. Кроме того, дает возможность снизить возможные риски для местного населения.
На высоте возникли трудности
По словам командира вертолетного отряда полковника Сергея Ващенко, на высоте более 3 тысяч метров экипаж вертолета Ми-8 столкнулся с рядом трудностей.
"Облачный покров над вулканом заметно увеличивался, а скорость порыва ветра составляла 90 километров в час", – рассказал Ващенко.
Кроме того, пласты застывшей вулканической лавы достаточно хрупкие и могли провалиться под массой вертолета. Однако вулканологам удалось провести исследования. После этого экипаж Ми-8 успешно вернулся в базовый лагерь.
Украинские миротворцы приземлились на кратер вулкана в Конго / Фото Командования Объединенных сил ВСУ
На высоте возникли трудности, но все прошло успешно / Фото Командования Объединенных сил ВСУ
Что известно о вулкане Ньямлагира?
Активный щитовой вулкан в горах Вирунга. Расположен в 25 – 30 километрах к северу от озера Киву, сливается основанием с вулканом Ньирагонго. Ньямлагира считают самым активным вулканом Африки. С начала наблюдений его извержение происходило уже 32 раза.
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