Предвыборные манипуляции на теме экологии причиняют огромный вред Украине, поскольку таким образом политики воруют драгоценное время, которое можно и нужно было бы направить на решение действительно жизненно важных проблем.

Соответствующее мнение высказал политолог Дмитрий Купыра. При этом, эксперт сообщил, почему важно не поддаваться на такие уловки. В частности речь идет о вырубке леса в украинских Карпатах

"Проблема защиты окружающей среды – одна из "фишек" политиков. Особенно часто они разыгрывают ее перед выборами. Но очень важно не поддаваться на предвыборные манипуляции и включать критическое мышление",

– предупреждал перед местными выборами в Украине политолог.

"Часто голосуют за мэра или депутатов, постоянно меняют партию ради получения мандата или доступа в местный бюджет. Так что же гражданам делать? Нужно, во-первых, смотреть на политический опыт политика и на то, как он им воспользовался. Во-вторых, если человек не специалист по этим вопросам, то как он их будет решать? Никак!" – подчеркнул Купыра.

Он отметил, что реальных проблем в Украине и так немало. И те проблемы, которые уже через несколько лет могут больно ударить по здоровью и жизни каждого из нас.

Напомним, с целью защиты карпатских лесов 11 ноября была зарегистрирована петиция на сайте президента Украины с требованием остановить приближение катастрофы. В частности, по мнению автора, карпатские леса следует защитить статусом национального природного парка с усилением контроля за тем, чтобы лес не рубили, с помощью специально созданного на базе Нацгвардии охранного органа.