Украинские СМИ могут наказывать за отрицание агрессии со стороны России
Комитет Рады рекомендовал принять законопроект о наказании для СМИ, которые отрицают военную агрессию России против Украины. Нарушение этого правила может привести к тому, что СМИ потеряет лицензию.
Соответствующий законопроект поддержал комитет по вопросам гуманитарной и информационной политики парламента. Об этом сообщает пресс-служба Верховной Рады.
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Если факт российской агрессии будет отрицать кто-то из гостей в прямом эфире, СМИ не будут нести за это ответственность лишь в одном случае. Если их представители сделали все, чтобы остановить это нарушение.
Как будут наказывать СМИ
- После первого нарушения медиа будут вынуждены оплатить штраф.
- Если же определенное СМИ во второй раз нарушит правило, Нацсовет будет обращаться в суд с требованием отменить лицензию медиа.
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