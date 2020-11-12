Комитет Рады рекомендовал принять законопроект о наказании для СМИ, которые отрицают военную агрессию России против Украины. Нарушение этого правила может привести к тому, что СМИ потеряет лицензию.

Соответствующий законопроект поддержал комитет по вопросам гуманитарной и информационной политики парламента. Об этом сообщает пресс-служба Верховной Рады.

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Если факт российской агрессии будет отрицать кто-то из гостей в прямом эфире, СМИ не будут нести за это ответственность лишь в одном случае. Если их представители сделали все, чтобы остановить это нарушение.

Как будут наказывать СМИ

После первого нарушения медиа будут вынуждены оплатить штраф.

Если же определенное СМИ во второй раз нарушит правило, Нацсовет будет обращаться в суд с требованием отменить лицензию медиа.